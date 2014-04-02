شوقي السعيد: الاحتراف في أنجولا؟ مغري ولكني أتطلع للأفضل

أكد شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي أن عرض بترو أتليتكو الأنجولي لضمه مغري ولكن الأمر بالكامل في يد الدراويش.

وكان مسؤولو بترو أتليتكو قد تحدثوا شفويا مع اللاعب ورئيس بعثة الإسماعيلي في أنجولا لاستطلاع رأيه حول اللعب للفريق.

وقال السعيد لـFilGoal.com "بترو أتليتكو عرض دفع 600 ألف دولار للإسماعيلي مقابل الحصول على خدماتي".

وتابع "العرض يتضمن مزايا مالية مغرية بالنسبة لي، ولكن الأمر بالكامل في أيدي الإسماعيلي".

وأكمل "لكني أتطلع لانتقال إلى دوري أفضل في أوروبا أو الخليج".

وأشار شوقى السعيد إلى إنه ينتظر رأى إدارة النادى الإسماعيلى فى إحترافه وسوف يقبل بما تراه بالموافقه على رحيله أو بقائه حيث إنه متعاقد مع النادى لمدة ثلاث مواسم.