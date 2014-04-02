بالفيديو - كيف أضاع طه بصري الدوري من الأهلي والزمالك

رحل طه بصري لاعب الزمالك السابق الذي عرف بموهبته ومهاراته العالية كلاعب وكذلك كمدرب بعد أن صنع طفرة جديدة في الكرة المصرية مع نادي إنبي.

وتعد من العلامات التي تركها طه بصري المدرب أنه أضاع الدوري من القطبين الأهلي والزمالك في مناسبتين، مرة مع إنبي والمباراة الشهيرة أمام الأهلي في 2003 والثانية مع المصري أمام الزمالك في 2011.

ويستعرض FilGoal.com بالفيديو قصتي المباراتين التي أضاعتا الدوري على القطبين الكبيرين من طه بصري.

1 - رأس سيد عبد النعيم

في مايو من عام 2003 قاد طه بصري فريق إنبي للفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة الأخيرة من دوري 2002-2003 ليمنح الزمالك لقب الدوري رسميا بعد أن كان يستعد المارد الأحمر للاحتفال بدرع المسابقة الغائب منذ 3 سنوات.

فريق طه بصري الذي كان يلعب موسمه الأول في الدوري الممتاز استطاع أن يضع نفسه بين الكبار بعد تلك المباراة.

2 - رأس إلياسو

في يونيو من عام 2011 تكرر الأمر ولكن ليست بالتفاصيل ذاتها بعد أن حقق المصري البورسعيدي الذي كان يقوده طه بصري خلال ذلك الوقت فوزا مفاجئا على الزمالك بهدفين نظيفين حملا توقيع رأس إلياسو مدافع الفريق.

فوز المصري منح الأهلي الفرصة كي يبتعد بفارق 5 نقاط بعد فوزه على الإسماعيلي في نفس اليوم قبل نهاية البطولة بـ4 جولات فقط بعد أن كان المارد الأحمر متأخرا بـ6 نقاط مع نهاية الدور الأول.

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