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جامعة عين شمس تواصل فعاليات حملة "اهتم حياتك أهم" بالحرم الرئيسى

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جامعة عين شمس تواصل فعاليات حملة "اهتم حياتك أهم" بالحرم الرئيسى جامعة عين شمس تواصل فعاليات حملة "اهتم حياتك أهم" بالحرم الرئيسى

واصلت جامعة عين شمس اليوم فعاليات حملة التوعية الصحية "اهتم حياتك أهم"، والتى أطلقها قطاع شئون خدمة البيئة والمجتمع بجامعة عين شمس، بالحرم الرئيسى للجامعة لليوم الثانى على التوالى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من "كلية الطب، والتمريض، والصيدلة".

وتشمل فعاليات الحملة قياس نسبة السكر، والتبرع بالدم، وقياس ضغط الدم، وعيادة الباطنة، وصيدلية لصرف الأدوية، ودورة فى الإسعافات الأولية .

وتأتى الحملة تحت رعاية كل من الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع، حيث تهدف نشر الوعى الصحى لطلاب الجامعة والعاملين .

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