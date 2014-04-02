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نعومي تعدكِ بموسم صيف خلاب

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نعومي تعدكِ بموسم صيف خلاب نعومي تعدكِ بموسم صيف خلاب

اتسمت مجموعة "نعومي" Nayomi الصيفية بطابع براق، جريء وغاية في الرومانسية. مجموعة هذا الموسم مستوحاة من لون الأزرق السماوي ورائحة الزهور العذبة. وتتضمن الملابس الليلية "روث غلامور" بلونها البنفسجي الجريء والأصفر المشرق، و"ساشا كاجوال" باللون الزهري الناعم مع طبعات الزهور على الساتان. بالإضافة الى صدرية لدعم مضاعف دون حمالات، متوفرة في تصميمات ذو طبعات أخاذة وألوان صيفية مشرقة.
إليك مجموعة من تصاميم Nayomi شاهديها وأخبرينا ما رأيك بها.
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سيدتي