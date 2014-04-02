Emma Watson تتألق للترويج لفيلمها الجديد

عرفت الممثلة الشابة Emma Watson بستايلها المتجدد والفريد، وقد شاهدناها متألقة بخيارات أنيقة خلال عام 2013 وأثناء الترويج لفيلمها الجديد خلال الأيام الماضية.

بدأت مسيرة Emma Watson الفنية في سن مبكرة بسلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة، وقد كبرت أمام عدسة الكاميرات، مما جعلنا نشهد تطور ستايلها منذ الصغر، وقد شاهدناها بإطلالات جميلة وناعمة في مهرجان كان السينمائي في العام الماضي، حيث اختارت فستاناً جميلاً باللونين الأبيض والأسود لتخطف به الأضواء على السجادة الحمراء للمهرجان، أما في إطلالتها النهارية فقد ارتدت فستاناً قصيراً باللون العودي في لوك بسيط وناعم.

في الأيام الماضية تألقت النجمة في احتفالات إطلاق فيلم "Noah" في بلدان العالم، ففي ألمانيا ارتدت الممثلة فستاناً جميلاً بقصة خلفية أنيقة من "Wes Gordon"، أما في نيويورك فقد تألقت بإطلالة أميرية بفستان أسود ناعم من "Oscar de la Renta"، وفي أسبانيا اختارتEmma Watson بدلة أنيقة من "J. Mendel"، ومع وصولها إلى لندن قررت النجمة الشابة أن تبتعد كلياً عن اللون الأسود الذي اعتمدته في إطلالاتها السابقة ليقع اختيارها على فستان أبيض جميل من "Ralph Lauren" نسقته مع حذاء أبيض وأساور ذهبية متطابقة في معصميها.

يتضح لنا من إطلالات Emma Watson في الصور أنها تعشق ارتداد اللونين الأبيض والأسود، ولكن ذلك لم يمنعها من تجربة تصاميم مختلفة ومتجددة في كل إطلالة.

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