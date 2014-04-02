خلافات ومشاكل بالجملة في كواليس مسلسلات رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، بدأت المشاكل تشتعل في كواليس المسلسلات التي يتمّ تصويرها حالياً، من خلافات وطرد للأبطال واستبدالهم بآخرين وتأجيل وتعطيل لأسباب مختلفة.

توقف اضطراري لمسلسل غادة

-مسلسل "السيدة الأولى" الذي تقوم ببطولته غادة عبد الرازق شهد العديد من المشاكل في كواليس العمل، حيث طلبت غادة عبد الرازق من محمد بكير، مخرج المسلسل، التوقف لمدة ثلاثة أيام بسبب مرض زوجها محمد فودة وإصابته بأزمة قلبية، ما اضطرها لمرافقته في المستشفى طوال فترة تواجده فيه. الأمر الذي دفع المخرج إلى وقف تصوير المسلسل بالكامل؛ لتواجد غادة في معظم المشاهد واستحالة التصوير بدونها. كذلك، شهد المسلسل نفسه مشاكل بسبب صعوبة استخراج أوراق الممثل السوري باسل الخياط من مصر، ما تسبّب في تعطيل التصوير لفترة أخرى. يذكر أن المسلسل بطولة سيد رجب، سامح الصريطي، ريهام حجاج، ويتولى إخراجه محمد بكير، في أول تعاون بينه وبين غادة عبدالرازق، والمسلسل من تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد.

مرض يحيى الفخراني يوقف التصوير

-أسباب مشابهة أيضاً أدّت إلى توقف تصوير مسلسل "دهشة" لعدة أيام بسبب وعكة صحية تعرّض لها بطل المسلسل يحيى الفخراني، ما دفع المخرج شادي الفخراني إلى وقف التصوير إلى حين استعادة والده صحته وقدرته على استئناف التصوير مرة أخرى.

انسحاب واعتراض في مسلسل عادل إمام

عادل إمام، من جانبه، يواجه حالياً مشكلة أخرى في تصوير مسلسله "صاحب السعادة" وهي اعتراض خالد زكي على حذف العديد من مشاهده في المسلسل، بعد استبداله بالفنان محمود ياسين، الذي غادر العمل لاعتراضه على تهميش دوره. وهو ما علمت به "سيدتي" حيث أكد مصدر داخل المسلسل أن المخرج رامي إمام قام بتقليل مساحة الدور بعد استبعاد ياسين. الأمر الذي تسبّب في غضب خالد زكي ودفعه للشكوى ودفع عادل إمام للتدخل ووعده بزيادة مساحة دوره أثناء التصوير، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.

-مسلسل "الصياد" ليوسف الشريف أيضاً يواجه مشكلة بين بطلتي المسلسل هنا شيحة ودينا فؤاد على أحقية كل منهما في ترتيب اسمها في المقدمة على "تيتر" المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. الأمر الذي دفع المخرج أحمد مدحت لتقديم وعد لكل منهما بأن تتم كتابة اسمها على "التيتر" بشكل مرض.

مشكلة أشرف عبد الباقي

-مسلسل "أنا وبابا وماما" لأشرف عبد الباقي أيضاً يواجه مشكلة بسبب ارتباط أشرف بتقديم برنامج"البيت الكبير" على قناة "الحياة" لمدة يومين كل أسبوع، بالإضافة إلى ارتباطه بالعرض المسرحي الذي يقدمه يومياً تحت عنوان "تياترو مصر". الأمر الذي يجعله يترك التصوير مبكراً يومياً ما تسبّب في انزعاج صنّاع المسلسل. فاضطر أشرف إلى وقف عرض مسرحيته الجديدة لمدة أسبوعين؛ بسبب رغبته في إنجاز أكبر عدد ممكن من مشاهد المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي تشاركه في بطولته نشوى مصطفى.

أزمة أحمد عز

-أحمد عز، من جانبه، يواجه مسلسله الجديد "الإكسلانس" مشكلة في التسويق، بعد أن رفضت معظم القنوات شراءه بسبب أزمته الأخيرة مع زينة. وآخر هذه القنوات: "الحياة" و"أم بي سي "، الأمر الذي تسبّب في إزعاج شديد لمنتجه ومخرجه وائل عبد الله، وخروجه في وسائل الإعلام لنفي هذا الأمر؛ في محاولة منه للترويج للعمل وتشجيع العديد من القنوات على شرائه. لكن، يبدو أن أصحاب القنوات لديهم خوف من نتيجة المحاكمة ما قد يؤثر سلباً على نسبة مشاهدة المسلسل.

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