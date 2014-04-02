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الأرصاد: طقس الغد معتدل على شمال وجنوب البلاد.. بارد ليلًا

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الأرصاد: طقس الغد معتدل على شمال وجنوب البلاد.. بارد ليلًا الأرصاد: طقس الغد معتدل على شمال وجنوب البلاد.. بارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود البلاد ، غدا الخميس ، طقس لطيف على شمال البلاد معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشرق البلاد.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ومناطق من جنوب الصعيد ، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة ، وارتفاع الموج فيه مابين المتر إلى المترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة ، وارتفاع الموج فيه مابين المترين إلى ثلاثة أمتار ، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23
> الأسكندرية 14 21
> مطروح 12 20
> بورسعيد 15 21
> دمياط 12 21
> بلطيم 13 21
> الإسماعيلية 13 23
> السويس 13 23
> العريش 10 20
> نخل 9 24
> طابا 10 23
> الطور 16 23
> مرسى علم 17 29
> الغردقة 17 27
> شرم الشيخ 18 26
> رفح 10 20
> كاترين 8 18
> سيوة 12 25
> المنيا 11 25
> الفيوم 11 25
> رأس سدر 15 23
> أبوسمبل 17 28
> وسط الدلتا 12 23
> أسيوط 12 26
> سوهاج 13 27
> الأقصر 15 28
> أسوان 16 28
> شلاتين 16 28
> حلايب 18 27
> الوادى الجديد 16 28
> قنا 15 27
> نويبع 16 24
> السلوم 12 20

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