الأرصاد: طقس الغد معتدل على شمال وجنوب البلاد.. بارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود البلاد ، غدا الخميس ، طقس لطيف على شمال البلاد معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشرق البلاد.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ومناطق من جنوب الصعيد ، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة ، وارتفاع الموج فيه مابين المتر إلى المترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة ، وارتفاع الموج فيه مابين المترين إلى ثلاثة أمتار ، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

> الأسكندرية 14 21

> مطروح 12 20

> بورسعيد 15 21

> دمياط 12 21

> بلطيم 13 21

> الإسماعيلية 13 23

> السويس 13 23

> العريش 10 20

> نخل 9 24

> طابا 10 23

> الطور 16 23

> مرسى علم 17 29

> الغردقة 17 27

> شرم الشيخ 18 26

> رفح 10 20

> كاترين 8 18

> سيوة 12 25

> المنيا 11 25

> الفيوم 11 25

> رأس سدر 15 23

> أبوسمبل 17 28

> وسط الدلتا 12 23

> أسيوط 12 26

> سوهاج 13 27

> الأقصر 15 28

> أسوان 16 28

> شلاتين 16 28

> حلايب 18 27

> الوادى الجديد 16 28

> قنا 15 27

> نويبع 16 24

> السلوم 12 20

أ ش أ