أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مارتينو: المعدن الحقيقي لبرشلونة ظهر بعد هدف أتلتيكو

Google+ Print
مارتينو: المعدن الحقيقي لبرشلونة ظهر بعد هدف أتلتيكو مارتينو: المعدن الحقيقي لبرشلونة ظهر بعد هدف أتلتيكو

امتدح مدرب برشلونة، الأرجنتيني خيراردو “تاتا” مارتينو، اليوم أداء فريقه أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب كامب نو.

ونقلا عن وكالة الانباء الاسبانية، قال مارتينو عقب المباراة “نحن سعداء بهذا الفريق ونأسف لإصابة بيكيه، لكن بارترا لعب بشكل رائع في مباراة معقدة للغاية”.

وأضاف “رأيت المعدن الحقيقي للفريق بعد هدف دييجو: العمق واللعب على الأطراف والتسديد من مسافات متوسطة”.

وقال “انا فخور للغاية بطريقة لعب برشلونة، من خلال هذا الطريق سنحقق العديد من النجاحات”.

وسيتواجه الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم في التاسع من الشهر الجاري في لقاء الاياب بملعب فيسنتي كالديرون، علما بأن جميع مواجهاتهما الأربعة انتهت بالتعادل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا