أمير قطر يكسر عزلته الخليجية ويزور السودان ثم الجزائر وتونس

يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، السودان في إطار جولة عربية تقوده ايضاً الى الجزائر وتونس وفق ما اعلنت الثلثاء وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر “سيجري خلال الجولة مباحثات مع قادة الدول الشقيقة تتعلق بتعزيز وتنمية العلاقات الاخوية اضافة الى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الجولة التي سبقتها زيارة للاردن الاحد بعدما أعلنت كل من السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها في قطر معللة ذلك بعدم التزام الدوحة باتفاق خليجي أبرم في (نوفمبر) يتعلق خصوصاً بعدم “التدخل في الشؤون الداخلية”.