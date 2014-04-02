أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمير قطر يكسر عزلته الخليجية ويزور السودان ثم الجزائر وتونس

Google+ Print
أمير قطر يكسر عزلته الخليجية ويزور السودان ثم الجزائر وتونس أمير قطر يكسر عزلته الخليجية ويزور السودان ثم الجزائر وتونس

أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد

يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، السودان في إطار جولة عربية تقوده ايضاً الى الجزائر وتونس وفق ما اعلنت الثلثاء وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر “سيجري خلال الجولة مباحثات مع قادة الدول الشقيقة تتعلق بتعزيز وتنمية العلاقات الاخوية اضافة الى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الجولة التي سبقتها زيارة للاردن الاحد بعدما أعلنت كل من والامارات والبحرين سحب سفرائها في قطر معللة ذلك بعدم التزام الدوحة باتفاق خليجي أبرم في (نوفمبر) يتعلق خصوصاً بعدم “التدخل في الشؤون الداخلية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما