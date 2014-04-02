تشيلي: مقتل 5 وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد

أعلنت تشيلي مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة جراء الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد.

وذكرت مصلحة الطوارئ في تشيلي أن هناك أنباءً أولية عن انهيارات أرضية سدت جزئيًا بعض الطرق، جراء الزلزال، الذي ضرب البلاد بقوة 8 ريختر.

وأعلنت القوات البحرية في تشيلي أن موجة تسونامي أصابت بالفعل بعض المناطق في شمال البلاد، في أعقاب زلزال كبير بالقرب من منطقة التعدين إيكويك.

وقال مركز المحيط الهاديء للتحذير من موجات التسونامي إن «زلزالا قويا شدته 8 درجات وقع قبالة ساحل تشيلي، الثلاثاء، وتسبب في إطلاق تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) لكل سواحل أمريكا الجنوبية والوسطى على المحيط الهاديء».

وتابع رئيس الإكوادور، رافاييل كوريا، أحداث الزلزال، الذي ضرب تشيلي بقوة 8 ريختر، وكتب في حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «علينا أن نكون متنبهين على سواحلنا والاستعداد».

وتم توجيه تحذير من وقوع تسونامي في تشيلي والإكوادور بعد الزلزال، حسبما أفادت سلطات البلدين.

> وأعلنت محطة إذاعة «آر.بي.بي» أن السلطات في بيرو بدأت إخلاء البلدات في منطقة إيكا الساحلية الشمالية، الأربعاء، في أعقاب زلزال قوي شدته 8 درجات قبالة ساحل تشيلي المجاورة.