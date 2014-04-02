المجالس البلدية تناقش آليات إعداد الحساب الختامي والميزانية والاستثمارات

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية

تنظم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، ندوة متخصصة بعنوان (قواعد وآليات إعداد الحساب الختامي والميزانية والاستثمارات البلدية ودور المجالس البلدية)، وذلك بمدينة الخبر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 1 إلى 3 جمادي الثاني بمشاركة عدد (30) رئيس وعضو مجلس بلدي من مناطق مختلفة بالمملكة. وتناقش الندوة العديد من المحاور منها قواعد وآليات إعداد الميزانية، وقواعد وآليات الرقابة المالية على المشروعات البلدية، وقواعد وآليات الحساب الختامي، ومجالات وآليات تنمية الاستثمارات البلدية، ودور المجالس البلدية في ذلك، فضلاً عن تسليط الضوء على التجربة الميدانية لأمانة العاصمة المقدسة في وضع وتوزيع الميزانية.

يذكر أن الوزارة كانت قد قامت بتنظيم ندوتين سابقتين حول قواعد وآليات إعداد الحساب الختامي والميزانية والاستثمارات البلدية ودور المجالس البلدية وذلك بمدينة الرياض ومدينة جدة بمشاركة (55) عضو مجلس بلدي في كلا الندوتين، وذلك في إطار حرص وزارة الشئون البلدية والقروية على الإرتقاء بأداء المجالس البلدية وتعزيز دورها من خلال المؤتمرات والندوات التي تنظمها الوزارة لأعضاء المجالس البلدية في العديد من أوجه العمل البلدي، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء المجالس البلدية ورفع كفاءتهم في بعض المواضيع المتعلقة باختصاصات ومهام المجالس البلدية.