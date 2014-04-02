73 ألف أجنبي يشغلون وظائف صحية وتعليمية

الرياض- سلطان العثمان

كشفت وزارة الخدمة المدنية في نشرتها الإحصائية الشهرية لشهر جمادى الأولى 1435ه أن عدد العاملين في الدولة حتى 29/04/1435ه (1.226.066 ) موظفاً ومستخدماً يشكل الرجال مانسبته 61.64% والنساء 38.36%, وتشير الإحصائية إلى أن عدد غير السعوديين بلغ (73.505) معظمهم يشغلون وظائف صحية وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، ونال النصيب الأكبر من قطاعات الدولة في الوظائف قطاع التعليم يليه الوظائف العامة ثم قطاع الصحة، في حين بلغ عدد من تم تعيينهم خلال الفترة من 1/ 1/ 1435ه حتى 29/ 4/ 1435ه (1.932) موظفاً ومستخدماً في حين ترك الخدمة خلال نفس الفترة (4.641) موظفاً ومستخدماً، وكشفت النشرة الإحصائية في الوقت ذاته عن عدد من تم توظيفهم عن طريق الوزارة خلال نفس الفترة والبالغ عددهم ( 2.782) مواطناً ومواطنة من خريجي الجامعات والدراسات العليا والمعاهد والكليات دون الجامعية، أما من تم ترقيتهم إلى مراتب مختلفة خلال الفترة من 1/ 1/ 1435ه حتى 29/ 4/ 1435ه ترقية فعددهم ( 5.590) موظفاً من الرجال والنساء إلى مراتب مختلفة، فيما بلغ عدد من وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية خلال الفترة من 1/ 1/ 1435ه حتى 29/ 4/ 1435ه على التدريب والابتعاث والإيفاد فعددهم (1.672) موظفاً، منهم (113) موظفاً وموظفة تم ابتعاثهم للحصول على الدرجات الجامعية والعليا المختلفة، (62%) منهم للحصول على درجة الماجستير و(14.15%) لكلٍ من درجتي الدكتوراة والبكالوريوس، و(9.7%) لباقي الدرجات، كما تم تدريب (256) موظفاً وموظفة خارج المملكة في العديد من المجالات من أبرزها في مجال اللغات والإدارية المالية والحاسب الآلي، وكذلك إيفاد (1.303) موظف وموظفة للدراسة بالداخل .