أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من (273) مليون نسخة

Google+ Print
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من (273) مليون نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من (273) مليون نسخة

    وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الآخر الماضي 1435ه : (918ر471ر1) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام ، والأجزاء ، والتسجيلات ، والترجمات ، والكتب الإسلامية، على العديد من الجهات الحكومية والأهلية ، والخيرية .

وأوضح التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405ه ، وحتى التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1435ه وصل إلى (699ر338ر273) نسخة من مختلف الإصدارات ، شملت مساجد وقطاعات حكومية وأهلية في داخل المملكة ، وكذا مساجد ومؤسسات وجمعيات ومراكز إسلامية ومعارض خارجية، في الخارج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية