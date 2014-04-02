مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من (273) مليون نسخة

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الآخر الماضي 1435ه : (918ر471ر1) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام ، والأجزاء ، والتسجيلات ، والترجمات ، والكتب الإسلامية، على العديد من الجهات الحكومية والأهلية ، والخيرية .

وأوضح التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405ه ، وحتى التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1435ه وصل إلى (699ر338ر273) نسخة من مختلف الإصدارات ، شملت مساجد وقطاعات حكومية وأهلية في داخل المملكة ، وكذا مساجد ومؤسسات وجمعيات ومراكز إسلامية ومعارض خارجية، في الخارج .