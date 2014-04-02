«الصندوق الخيري الاجتماعي» يعتمد 3.6 ملايين ريال لدعم مشاريع مستفيدي جمعيات البر الخيرية

الرياض - محمد الحيدر

اعتمد الصندوق الخيري الاجتماعي وفق خطة العمل التي أقرها الدكتور يوسف العثيمين رئيس مجلس الإدارة وزير الشؤون الاجتماعية مبلغ 3.644.500 ملايين ريال لدعم مشاريع 127 مستفيدا من الرجال والسيدات في عدد من جمعيات البر الخيرية . وأوضح عادل فرحات مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي أن هذا الدعم الذي يقدمه الصندوق الخيري لمشاريع مستفيدي جمعيات البر الخيرية ينطلق من رؤية الصندوق الخيري الاجتماعي في العمل الخيري إلى الأسلوب الجديد الذي يقوم على تأهيل المحتاجين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم، حتى يسهمون في تطوير مستواهم ومستوى أسرهم المعيشي وتنمية مجتمعهم، وتفعيل دورهم في الدائرة الاقتصادية الوطنية. وقال مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي إن تفاصيل هذا الدعم المالي لمشاريع المستفيدين يأتي وفق اتفاقية تم توقيعها مع كل من جمعية البر الخيرية بالربوعة وكذلك مع جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية حيث كلتا الجمعيتين بمنطقة عسير، إضافة للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران حيث يقدم الصندوق في هذه الاتفاقيات مع الجمعيات الثلاث مبالغ 2,680,000 مليون ريال ل95 مستفيدا من الذكور والإناث المسجلين بتلك الجمعيات لدعم مشاريعهم. كما تمت الموافقة على دعم مالي بمبلغ 964,500 ألف ريال ل32 من الذكور والإناث من مستفيدي ثلاث جمعيات بر أخرى وذلك لتمويل عدد من المشاريع.