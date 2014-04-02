د. الحواسي: الأمير مقرن إضافة مميزة في إدارة الوطن

أكد نائب وزير الصحة للشؤون الصحية، الدكتور منصور بن ناصر الحواسي، أن صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليًا لولي العهد، هو من القرارات التي تعكس عمق رؤية القيادة وصوابيتها.

وأشار إلى أن كل الخطوات التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين تصب في مصلحة الوطن وأبناء الوطن خيراً وفيراً وتنمية واستقراراً.

وقال د. الحواسي إن الشعب السعودي بكل قطاعاته يعضد خطوات المليك ويساندها ويباركها، وفي ذلك تأكيد للتلاحم بين القيادة والمواطنين.

وأشار د. االحواسي إلى أن سمو الأمير مقرن بما يتمتع به من خبرات قيادية كبيرة، والخلفية العلمية المرموقة والتأهيل العالي، والثقافة الواسعة، هو بلا أدنى شك إضافة مميزة في إدارة شؤون الوطن، ودعم السياسة الراشدة لخادم الحرمين الشريفين.