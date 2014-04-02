محمد بن راشد: نكرّم من يخدم الوطن كي تظل دولتنا في السباق نحو المركز الأول عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن تكريم من يخدم الوطن العزيز يعد تكريما للوطن.

وقال سموه "نحن نكرم وطننا عندما نكرم من يخدم هذا الوطن العزيز الذي يعطي أبناءه وبناته بلا منة وليس لعطائه حدود أو شروط لهذا فهو يستحق منا كل التكريم والفداء والولاء بالمزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية والحفاظ على مكتسباته الوطنية وإعلاء شأنه كي تظل دولتنا في السباق نحو المركز الأول عالميا ويشار إليها بالرقم واحد".

جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته السابعة عشرة.

وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجهات الحكومية والموظفين وفرق العمل الذين فازوا وحصدوا ثمار جهودهم وكانت لهم فرصة الوقوف على منصة التكريم والتتويج لانهم استحقوا منا ذلك كي "نشد على أيديهم ونشجعهم ونثني على إخلاصهم وتفانيهم في العمل الوطني الخلاق".

تتويج الفائزين

وحضر الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني وأقيم في مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وجمعة الماجد رئيس مركز جمعة للثقافة والتراث الى جانب حشد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي وموظفيها.

وصعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد مشاهدته والحضور فيلما تسجيليا حول ما تم إنجازه ما بين الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة إلى المنصة الرئيسية والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في دبي حيث توج سموه الفائزين ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بجميع فئاتهم.

وقد تقاسمت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي حصة الأسد من جوائز البرنامج ثم تلتهما هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وبلدية دبي إذ حصدت الجهات الاربع جوائز استحقتها على تميزها على مستوى فرق العمل أو على المستوى الفردي وخطفت الأبصار والكاميرات وسط تصفيق حار من الجمهور الذي غصت به قاعة الآرينا في مركز دبي التجاري العالمي.

الموظف الجديد

واستهل حفل التكريم بتكريم فئة الموظف الجديد المتميز وفاز بها محمد علي عتيق ماجد المري من القيادة العامة لشرطة دبي فيما فازت الموظفة لولوة يوسف الأصمخ من هيئة الطرق والمواصلات بجائزة الموظفة المتميزة ونال الموظف سعيد سهيل بطي العيالي من القيادة العامة لشرطة دبي جائزة الموظف المتميز في المجال الميداني، وفي فئة الموظف المتميز في الوظائف المتخصصة فاز كل من فواد على احميدة من القيادة العامة لشرطة دبي ودينا محمد عبدالعال من هيئة الصحة في دبي.

ثم كرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين تباعا حيث تسلمت الموظفة هند اسماعيل آل رحمة من بلدية دبي جائزة الموظف المتميز في المجال التقني والهندسي فيما فاز الموظف حسام جمعة محمد من جمارك دبي بجائزة الموظف المتميز في المجال الإداري والمالي، أما فئة الموظف الحكومي المتميز فقد فاز فيها الموظف خلف أحمد راشد الغيث المري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وهي الجائزة الأكبر.وفي فئة المبادرة الإدارية المتميزة فقد فازت فيها على مبادرة "بنك الملابس" دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وأما فئة فريق العمل المتميز فقد فازت بهذه الجائزة مناصفة كل من القيادة العامة لشرطة دبي وفريق "الصكوك" في دائرة المالية بحكومة دبي.

المشروع التقني

وعن فئة المشروع التقني والفني المتميز فقد بها مشروع "النظام المتطور لفحص الحاويات" لجمارك دبي فيما كانت جائزة فئة "المشروع الحكومي المشترك المتميز" من نصيب كل من بلدية دبي بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة الإمارات للاتصالات وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وهيئة دبي للطيران وشركة الاتصالات المتكاملة "دو".

ولجهة نتائج رضا المتعاملين في حكومة دبي فقد بلغ متوسط نتيجة الرضا لهذا العام حوالي 78% وفازت بهذه الفئة القيادة العامة لشرطة دبي بنسبة تجاوزت 90 في المائة، وفي مجموعة الجهات الحكومية المتوسطة لفئة افضل نتيجة في رضا الموظفين فقد انتزع جائزتها مركز دبي للاحصاء بنسبة ناهزت 93 في المئة.

وعن فئة مجموعة الجهات الحكومية الكبيرة بالنسبة لرضا المتعاملين التي بلغت هذا العام 91 في المائة فقد فازت في هذه الجائزة بجدارة هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنتيجة تربو على 94 في المائة.أما في "مجموعة الجهات الحكومية المتوسطة" لفئة أفضل نتيجة في رضا المتعاملين فقد فازت فيها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بنتيجة رضا 95 في المائة. أما فئة الجهة الحكومية المتميزة ماليا بمجموعتيهما الكبيرة والمتوسطة فقد فازت في "الكبيرة" هيئة كهرباء ومياه دبي فيما فازت في "المتوسطة" الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

الجهة المتميزة إلكترونياً

وبالانتقال إلى فئة "الجهة الحكومية المتميزة إلكترونيا" بمجموعتيها الكبيرة والمتوسطة فقد فازت في "الكبيرة" هيئة الطرق والمواصلات فيما فازت في "المتوسطة" جمارك دبي. أما عن فئات التميز المؤسسي وهي فئة جديدة في البرنامج فئة "الجهة الحكومية المتميزة في الاتصال الحكومي" والتي فازت فيها هيئة الطرق والمواصلات من بين سبع جهات حكومية شاركت في المسابقة.

أما عن الجائزة الأولى من نوعها وهي جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الحكومي "ابداع" والتي اطلقها سموه لابراز المبدعين وتشجيعهم وتتكون من أربع فئات، الأولى الجهة الحكومية الراعية للإبداع وفازت بها مناصفة كل من القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وفئة القائد المبدع وقد فاز فيها الموظف محمد أحمد يوسف العبيدلي من محاكم دبي، أما الفئة الثالثة وهي الموظف المبدع فقد فاز فيها خمسة موظفين من كل من هيئة الصحة وجمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.

أفكار استثنائية

ثم كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصحاب الأفكار الاستثنائية المبدعة ضمن مبادرة الإبداع الحكومي وهي فئة الفكرة المبدعة وفازت في هذه الفئة أربع أفكار وهي "نيابة إكسبرس الذكية" في النيابة العامة بدبي و"وزنك ذهب" في بلدية دبي و"الكاشف" في جمارك دبي و"خدمة المعاقين" في القيادة العامة لشرطة دبي.وجرى تكريم خاص من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل شمل مؤسسة دبي للاعلام على تعاونها مع البرنامج وابرازه والتعريف به اعلاميا وجامعة حمدان بن محمد الذكية لتعاونها في استضافة فعاليات البرنامج وتقديم الدعم اللوجستي.

كما كرم سموه فئة الجنود المجهولين الذي يوليهم سموه اهتماما خاصا ورعاية كريمة تقديرا لهم على الخدمات التي يقدمونها من مواقعهم للجمهور دون أن يراهم أو يعرفهم وبلغ عددهم هذا العام خمسة عشر مكرما ومكرمة.

شكر وتقدير

شارك الطالب محمد عدنان من مدرسة محمد بن راشد النموذجية في دبي في الحفل حيث ألقى كلمة قبل البدء بالتكريم شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما تم إنجازه وتحويل أحلام طفولته الى حقيقة وواقع وبات فخورا بهذه الإنجازات الحضارية التي بددت كل مستحيل وترجمت الأحلام الى واقع جميل ترسمه معالم الإمارات عموما ودبي خاصة.

محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة التميز

محمد بن راشد بحضور حمدان بن محمد مكرماً سعيد الطاير وفريق هيئة كهرباء ومياه دبي

نائب رئيس الدولة بحضور حمدان بن محمد يكرّم سامي القمزي وفريق مؤسسة دبي للإعلام

..وسموه يكرّم سلطان بن سليم وفريق جمارك دبي

محمد بن راشد بحضور حمدان بن محمد مكرماً عبد الله المانع وفريق «اتصالات»

خليفة سليمان وسلطان السبوسي ولؤي بلهول خلال الحفل

جمال الحاي ومنصور العور وحمد بوعميم

سموه: نكرم وطننا عندما نكرم من يخدم هذا الوطن العزيز

الوطن يستحق الفداء والولاء بالمزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية

نشد على أيدي الفائزين ونثني على إخلاصهم وتفانيهم في العمل الوطني الخلاق

شرطة دبي وهيئة الطرق تحصدان حصة الأسد من جوائز البرنامج

«كهرباء دبي» والبلدية تخطفان الأبصار بحصولهما على جوائز التميز