ارتفاع ضحايا «انفجار شطورة» لـ14 بعد وفاة 3 مصابين بسوهاج

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار مخزن وقود قرية شطورة بمركز طهطا إلى 14 شخصا بعد وفاة 3 مصابين في الحادث بمستشفي الحلمية العسكري ومستشفي أسيوط الجامعى.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مستشفي الحلمية العسكري بالقاهرة بوفاة 2 من المصابين في الحادث وهما محمد ماضي عبد العال وشهرته «فارس»، 34 سنة، وأحمد محمد شبيب عسكر «55 سنة»، مساعد شرطة، كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مستشفي أسيوط الجامعي بوفاة مجدي محمود عسكر «27 سنة»، عامل، متأثرا بإصابته بحروق متفرقة بسبب الحادث ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى 14 حالة وفاة و48 مصابًا.

كانت قرية شطورة بمركز طهطا شهدت انفجار في مخزن غير مرخص للوقود بالقرية نتيجة حريق شب في جراكن وبراميل الوقود مما نتج عنه مصرع وإصابة 61 شخصا من أهالي القرية بحروق من درجات متفرقة.

ووافق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة على قيام طائرة عسكرية بنقل الحالات الخطرة من المصابين وعلاجها بمستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة، وقامت طائرة عسكرية بنقل 15 حالة خطرة لعلاجها بمستشفي الحلمية العسكري.