وزارة الزراعة تتعهد بضمان سلامة وجبة التغذية المدرسية التى تنتجها مصانعها

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع للوزارة، فى تقديم وجبات صحية وآمنة لطلبة وتلاميذ المدارس من طلاب المرحلة الابتدائية فى عمر 6 الى 12 عام.، مما يزيد من قدرة تركيزهم واستيعابهم للمواد التعليمية المختلفة، مشيراً الى ان صحة طلاب مصر خط أحمر لاتهاون فيه.

> وأشار الوزير الى ان صحة الطلاب هى الهدف الرئيسي الذى تنشده الوزاره من خلال المشروع، الذى لا تسعي الوزارة الى التربح من وراءه ، وانما الى زيادة قدرة الطلاب الاستيعابية، والتحصيل الدراسي الجيد، وانه رغم دقة العمل فى المصنع الا ان يجب التشديد عليها بشكل دائم ومستمر.

ياتى ذلك بعد تردد شائعات حول تسمم الوجبات الغذائية المقدمة لطلاب المدارس بمحافظات، سوهاج،والمنيا والبحيرة ، مما تسبب في تخوف الطلاب واولياء الامور علي صحة ابنائهم، لاسيما بعد تردد الشائعة الخاصة باصابة 12 فتاة باحدى مدارس محافظة البحيرة بالتسمم اثر تناول وجبة التغذية المدرسية، وهى الشائعة التى وصفها موجه التغذية المدرسية بمديرية التربية والتعليم فى رشيد بأنها مفتعلة ومحرضة ولا أساس لها من الصحة.

وفى جولة تفقدية داخل أروقة مصنع تغذية المدارس بمدينة السلام، للوقوف على خطوات ومراحل الانتاج، والتأكد من اجراءات السلامة، والأمن الغذائى، حيث يعتبر هذا المصنع من أكبر مصانع المشروع على مستوى الجمهورية، حيث ينتج أكثر من نصف مليون وجبة يومياً يتم تقديمها الى طلاب المدارس بالقاهرة الكبرى، كما يعد ضمن 15 مصنع فى 13 محافظة علي مستوي الجمهورية هم ” اسوان والمنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء ” بانتاج يومي يصل الي 2 مليون و200 الف وجبة عبارة عن فطائر محشوة “بالعجوة” تقدم في السابعة صباحا للطلاب بالمدارس .

وتتكون الوجبة من” دقيق وسكر وبيض ولبن وزبدة ” ويتم تحليل كافة المستلزمات في عدة معامل تحتوي علي احدث الاجهزة التكنولوجية لضمان سلامة الوجبة تحت اشراف لجنة ثلاثية تضم مندوبين عن وزارات الصحة والتموين والتربية والتعليم ومتخصصين من وزارة الزراعة .

يقول مدير المشروع الخدمي لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة انه يتم توزيع الوجبات علي 5900 مدرسة علي مستوي الجمهورية، مؤكدا استحالة حدوث أي نسبة تلوث لاستخدام كافة وسائل ومراحل الانتاج بالتقنيات والتكنولوجية الحديثة، دون التدخل بالايدي ويتم تحليل عينات من العاملين بالمصنع بشكل يومي للتأكد من سلامتهم، مشيرا الي ان القائمين علي المشروع يعملون علي منع حدوث المشكلة وليس فقط حلها، والتنبوء بها قبل وقوعها، وان ما انتشر مؤخراً عن وقوع حالات تسمم للطلاب بسبب التغذية المدرسية هى حالات تحريضية، وانه امر ليس له اساس من الصحة، وان نسبة الخطأ او التلوث للمنتج خلال مراحل الانتاج غير واردة من الاساس .

> وأشار مدير المشروع الى ان هناك بعض الاشخاص التى تسعي الى اثارة الفتن والبلبلة بنشر شائعات تحريضية وكاذبة عن حالات تسمم بالتغذية المدرسية، لافتاً الى ان تلك الشائعات تستهدف زعزعة امن واستقرار البلاد

> كما اشاد بجهود الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالاهتمام بالمشروع وحرصه علي سلامة وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ وسعيه الي تعميم التجربة لتشمل كافة محافظات الجمهورية لتقدم الي جميع طلاب المدارس لزيادة قدرتهم الاستيعابية بما يخدم العملية التعليمية ,

> وأضاف مدير المشروع أن ابوحديد وضع حجر الاساس لمصنع السلام عام 2009 عندما كان يتولي رئاسة مركز البحوث الزراعية، مؤكدا ان وزير الزراعة وضع حجر اساس للمشروع بمحافظات سوهاج واسيوط مؤخراً، ليبدا لعمل بهما في العام الدراسي الجديد، مشيرا الي ان وزارة الزراعة في سعي دائم لتطوير المشروع وامداده بكافة الاحتياجات اللازمة والتقنيات الحديثة ايمانا بدورها بالاهتمام بالنشئ الجديد وسلامة وصحة غذاء الطلاب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

> وفي السياق نفسه اكد مدير مركز معلومات سلامة الغذاء والمشرف الفني علي تغذية المدارس، علي سلامة الاجراءات والنظافة العامة لضمان سلامة المنتج والذي يتم تصنيعه من مواد خام مطابقة للمواصفات القياسية المصرية خالية من أي مواد خارجية، مشيرا الي ان تحليل الخامات والمكونات يتم علي مدار اليوم وان المصنع هو نموذج يحتذي به في الدول الافريقية لاسيما ان الانتاج والتوريد يتم بصفة يومية ولا يوجد تخزين.