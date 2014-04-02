"الشباب" تنظم ملتقى المبتكرين لطلاب الجامعات بداية من 30 أبريل

تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة، ملتقى المخترعين والمبتكرين والباحثين العلميين لطلاب الجامعات وشباب الخريجين، خلال الفترة من 30 أبريل المقبل وحتى 3 مايو بمركز التعليم المدنى بالجزيرة .

ويتطرق الملتقى إلى تحديد المشاكل التى تواجه المخترعين والمبتكرين والباحثين العلميين، وإيجاد حلول تكنولوجية لها، وإبراز الأعمال الخاصة بالشباب وتحفيزهم لاستكمال المسيرة العلمية بما يفيد المجتمع .

وتتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش عمل حول تحديد المشاكل، وإيجاد حلول من خلال عرض تقديمى لكل مشكلة، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات تتناول عددا من الموضوعات منها "كيف تعرض فكرتك، والطريق إلى الإبداع، وخطة العمل، ومناقشة تجربة أحد الباحثين والصعوبات التى واجهته، علاوة على عرض فيديوهات لتحفيز الشباب وشحن طاقتهم الإيجابية.

وتختتم الفعاليات بجلسة ختامية تعرض المقترحات والتوصيات التى استخلصها الشباب فى الملتقى، كما يتم منح جوائز مالية لأفضل 3 نماذج من المجالات المشاركة فى الابتكارات، والاختراعات والأبحاث العلمية، بحيث تقدر الجائزة الأولى بـ3 آلاف جنيه، والثانية قدرها ألفا جنيه، أما الثالثة فقدرها ألف جنيه.

وتمنح جوائز مالية أخرى لأفضل عرضين تقديميين بتحديد المشكلة وإيجاد حل لها، حيث تقدر الجائزة الأولى بعشرة آلاف جنيه، تقسم على أعضاء الفريق المكون من عشرة شباب، والثانية قدرها خمسة آلاف جنيه تقسم على أعضاء الفريق المكون من عشرة شباب آخرين.

وبخصوص شروط الاشتراك فتتمثل فى أن يكون المشارك من الشريحة السنية من 18 – 35 عاماً، وأن يكون المشارك له إنجاز علمى أو إنتاج علمى مميز نشر دولياً، وحصل على جوائز، وبراءات اختراع مسجلة، ومقدمة للتسجيل، وتكون مشروعات دولية أو أبحاث مسجلة .

وعلى الراغبين فى الاشتراك إحضار نموذج الابتكار أو الاختراع أو البحث للعرض، أثناء الملتقى مع مراعاة عدم استخدام الداتا شو، وإحضار اللاب توب الخاص بالمشارك فى فعاليات الملتقى، فى موعد أقصاه 15 أبريل المقبل، ليتم اختيار 60 شابا للمشاركة فى الملتقى، وسيتم الإعلان عن الأسماء المشاركة طبقا للشروط، خلال صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وموقع الوزارة الرسمى.