جامعة الملك سعود تدعو المرشحين من الدفعة الثالثة لاستكمال إجراءاتهم

دعت جامعة الملك سعود المواطنين الناجحين والمرشحين على وظائف (أخصائي علاقات عامة، ومبرمج، ومحلل حاسب آلي مساعد، وفني آثار، ومهندس الكترونيات مساعد، وفني مختبر كيمياء، وباحث إحصاء، وباحث مشتريات مساعد، وسكرتير) لاستكمال إجراءات تعيينهم إبتداءً من يوم الأحد 6/6/1435ه ولمدة خمسة أيام عمل.

وأكدّ عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد بن ناصر الحسين على المرشحين الموضحة أسماؤهم بموقع العمادة الإلكتروني http://dfpa.ksu.edu.sa/ ضرورة مراجعة وحدة التوظيف بإدارة شؤون الموظفين بالعمادة في المدينة الجامعية بالدرعية مبنى 19 الدور الرابع مصطحبين معهم أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها، وإثبات الهوية الوطنية وصورة منها، وكذلك صورتين شمسية حديثة، موّضحاً أنّ من لم يراجع خلال الفترة الموضّحة سوف يسقط حقه في التعيين ويتم استدعاء من يليه في الترتيب؛ داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح.