وزير الشؤون الاجتماعية يوافق على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف العثيمين قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء.

وأبان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة أ. د عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية والأولى من نوعها على مستوى العمل في صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة حيث استشعرت الوزارة في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب والتي تم الاستفادة منها في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء وأشار الدكتور اليوسف الى أن الوزارة بتشكيلها فريقا فنيا متخصصا من داخلها وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة فإنها خرجت بالشكل النهائي شاملا عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.

إنشاء مركز لتلقي البلاغات من كافة مناطق المملكة عن حالة الإيذاء

وأكد اليوسف أن اللائحة أوضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.

وعلمت (الرياض) أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء قد دعت موادها كل جهة عامة أو خاصة إلى إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغا بشأنها وإذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة أن تقوم بإبلاغ الشرطة فورا مع ضرورة المحافظة على سرية هوية المبلغ وستكون جهة العمل التي يبلغها احد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب على تراخيها أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء ولا ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.

الوحدة تستقبل المرأة والطفل المتعرض للإيذاء ولو من أحد الوالدين

هذا وستنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية مركزا لتلقي البلاغات من كافة مناطق المملكة عن حالة الإيذاء سواء من الأشخاص أو من الشرطة أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة ويقوم بعد التأكد من هوية المبلغ بتوثيق البلاغ وحصر وبيان مرفقاته إن وجدت ولا تقبل البلاغات من مجهولي الهوية.

وستتولى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية التعامل مع أي بلاغات تصل للوزارة من الجهات العامة أو الخاصة بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز تلقي البلاغات وتقوم بإحالتها إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة لتتولى بحثها ودراستها ومعالجتها أو تقوم بالرفع لأخذ التوجيهات بشأنها.

وشددت المادة الخامسة من اللائحة على انه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء بغير رضاه واخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية تقدرها الوحدة على أن يكون ذلك في أضيق الحدود وعلى وحدة الحماية الاجتماعية ألا تفصح عن هوية المبلغ للجهات الرسمية إلا بناء على طلب رسمي مسبب من الجهة وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها وسيقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.

وأبانت اللائحة أن كل مبلغ عن حالة إيذاء يعد حسن النية ما لم تتوافر أدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك وإذا اتضح عدم صحة البلاغ فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبته وفقا للأنظمة المعمول بها وذلك دون إخلال بحق المتضرر بمطالبته بالتعويض ويقع عبء إثبات سوء النية على المدعي.

وألزمت اللائحة وحدة الحماية الاجتماعية بالتعامل الفوري مع البلاغ من خلال التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث الخطورة وإجراء التقويم الطبي لها إذا لزم الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة ولا يتطلب قبول البلاغ أو مباشرته موافقة الولي أو من في حكمه كما أن على وحدة الحماية الاجتماعية عند مباشرتها لحالات الإيذاء التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات على أن تعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاح بين أطراف الحالة وإذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجتها من خلال التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي فعليها التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر اشد بالحالة وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الحالة كما أن على وحدة الحماية الاجتماعية أن توفر للحالة الرعاية الصحية والاجتماعية من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين بها بسبب الإيذاء ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإحالة للجهات المتخصصة وفقا لنوع الرعاية المطلوبة وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري لضمان تحقيق ذلك.

وأشارت اللائحة في حالات الإيذاء غير الخطير إلى أن على وحدة الحماية الاجتماعية أن تبقى الحالة مع عائلتها مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال المباشر بالوحدة وتمكين المختصين من موظفي الوحدة من الاتصال بها وزيارتها في أي وقت لمتابعة حالتها مع اخذ التعهد على مصدر الإيذاء بالكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة والتزامه بإعطائها كافة حقوقها المشروعة والقيام بمسئوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الأساسية للحالة وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.

وأكدت اللائحة في حالة رفض مصدر الإيذاء الحضور إلى مقر وحدة الحماية الاجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها فان على الوحدة أن تطلب من الشرطة ضبطه وإحضاره الى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر الوحدة أو تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.

وأبانت اللائحة انه سيتم مقابلة المرأة المتعرضة للإيذاء والاستماع لأقوالها من قبل مختصات من وحدة الحماية الاجتماعية ومن ثم تعرض عليها الحلول والإجراءات المناسبة لحالتها الواجب اتخاذها وتدخل ضممن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية ويتم اخذ موافقتها على ذلك وفي حالة رفضها لاصطحابها أو إيوائها فإنه يتم إفهامها بأنه سيتم متابعة وضعها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكب الإيذاء ويؤخذ في الاعتبار رأي الحالة بشأن هذه الإجراءات.

ويتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه مع وجوب تلافي كل ما من شأنه ان يرهبه أو يؤثر على إرادته ويمكن الاستماع إليه على انفراد في حالة وجود قريبه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك ومتى كانت ضحية الإيذاء طفلا تم إيذاؤه من احد الوالدين المنفصلين فان لوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليمه فورا لوالده الآخر أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة وعلى من يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء وذلك دون الإخلال بأحكام أي أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.