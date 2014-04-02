جائزة محمد بن سلطان تمنح التميز لمديري التعليم وتكرم أولياء الأمور المتميزين

تمنح جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة هذا العام ضمن " جائزة التميز" لمدير عام التربية والتعليم وتكرم أولياء الأمور المتميزين.

وقد "فاز خمسة بفرعي جائزة التميز" لمدير عام مدير التربية والتعليم على مستوى المملكة ولولي أمر (أم/أب) لطالب/طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدورة العاشرة لهذا العام حيث فاز في الفرع الأول لمدير عام/ مدير التربية والتعليم كل من "الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية. وأحمد بن محمد بالغنيم مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الأحساء. وناصر بن سليمان المنيع مدير عام التربية والتعليم بمنطقة نجران" وفاز في الفرع الثاني لولي أمر (أم/أب) لطالب/ طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كل من: الأب سعد بن راجح الأكلبي من محافظة بيشة. والأم وفاء بنت إبراهيم البييبي من منطقة الرياض.

وقد هنأت الدكتورة ندى الرميح رئيسة اللجنة العلمية الفائزين والفائزات بجائزتي التميز لهذا العام في فرعيها وأشارت أنه في الفرع الأول تقدم "11" من مديري التربية والتعليم وأن الترشيح للفرع الأول تم وفق شروط وضوابط معينة تتمثل في أن يكون أحد أو بعض طلاب وطالبات الإدارة قد فاز بالجائزة وأن تكون المنطقة/ المحافظة قد أرسلت ترشيحات للجائزة بشكل متوال ومنتظم خلال السنوات الخمس الماضية وأن يكون لمدير التربية والتعليم مبادرات وجهود وانجازات في خدمة ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.

وأضافت وللفرع الثاني جائزة "التميز" لولي أمر (أم/أب) لطالب/ طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللذين قدما الرعاية الكاملة والدعم لأبنائهما وبناتهما من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة ودفعهم نحو التقدم دراسياً وبناء الثقة الداعمة لهم في مسيرتهم التعليمية، تقدم "40" من الآباء والأمهات وتم الترشيح وفق شروط وضوابط معينة تمثلت في أن يكون الطالب/ الطالبة قد فاز بجائزة الشيخ محمد بن صالح للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة وأن يكون للطالب أو الطالبة مشاركات متميزة أو تم تكريمهم على مستوى المدرسة أو المنطقة في أي من مجالات التميز وأن يكتب ولي الأمر الانجازات التي يفخر بها لابنه/ ابنته والصعوبات التي واجهها مع ابنه/ ابنته وكيف تغلب عليها، موضحة أن الجائزة استبعدت الترشيحات التي لم تستوف الشروط والضوابط والمعايير الخاصة بالجائزة.

وأبانت الدكتورة ندى الرميح أن جوائز التميز التي تقدمها جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان تساعد في التحفيز على تقديم الأفضل للفئات الخاصة في التربية الخاصة وفي اكتشاف طاقات وإبداعات كامنة لدى الجميع.

هذا وقد شكر الفائزون بجائزة التميز جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان على اهتمام القائمين عليها بالفئات الخاصة ومن يعمل على تيسير أمورهم في كل الحالات الدراسية والعملية والحياتية حيث قال الفائز الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية :سعدنا بالمشاركة في هذه الجائزة لما لها من مردود ايجابي على جودة المخرجات التعليمية وعلى التحسين المستمر في مجال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقد غمرتني الفرحة والسرور لحصول الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية على الجائزة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والجائزة تؤكد حرص واهتمام أسرة الشيخ محمد على إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن والعمل على تحقيق التنمية المستدامة لهم في هذا المجال.

كما قال أحمد بن محمد بالغنيم مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الأحساء: نعيش جميعا فرحة هذا الإنجاز، ونستمتع بتتويج قصة نجاحات سطّرتها أنامل شخصيات تحَلَوا بالتفاؤل وتحمّلوا الصعاب، فأدركوا النجاح ..شكرا لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز حقا إن جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة رافد حيوي لدعم مسيرة العطاء والتقدم في مجال الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغدت حافزا محركا لمكامن العطاء وعونا لكل من أراد التألق في فضاءات التميز.

وأشاد ناصر بن سليمان المنيع مدير عام التربية والتعليم بمنطقة نجران بالجائزة وإسهاماتها في دعم الفئات الخاصة معربا عن سعادته بقوله: الحمد لله الذي وفقني للفوز بجائزة الشيخ محمد بن صالح آل سلطان ممثلاً للزملاء والزميلات بإدارتي التربية الخاصة للبنين والبنات بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران، التي تولي عنايتها لذوي الاحتياجات الخاصة. وبدوره قال الفائز الأب سعد بن راجح الأكلبي من محافظة بيشة والفرحة تملأ قلبه: نحمد الله تعالى أن جعل الرحمة تكمن في القلوب فشعوري لا يوصف فإن ماتقوم به الجائزة من أعمال عظيمة خدمة للفئات الخاصة لا يقدر فجزاهم الله كل خير ورحم الشيخ محمد وجعلها في موازين حسناته. كما قالت الأم الفائزة وفاء بنت إبراهيم البييبي من منطقة الرياض وقالت: إنني سعيدة جدا بحصولي على جائزة التميز شاكرة لكم ولا أنسى فضلكم باهتمامكم بالفئات الخاصة.

هذا وتجدر الإشارة أن جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان قد استحدثت جائزة التميز في دورتها الثامنة للمعلم والمعلمة على مستوى المملكة وقد نال الجائزة كلمن: المعلم منير بن شارع فهد الدوسري من إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر، والمعلمة سلوى عبد السلام أحمد سلام من إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان. وفي الدورة التاسعة خصصت جائزة التميز لمدير ومديرة التربية الخاصة على مستوى المملكة وقد نال الجائزة كل من: مدير إدارة التربية الخاصة بمنطقة القصيم عبدالعزيز بن محمد فهد الضبيب, ومديرة إدارة التربية الخاصة بمنطقة جازان غصون بنت علي داود صيقل.