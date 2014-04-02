المفلح: الأمير مقرن شخصية قيادية مدنية وعسكرية محنكة

رفع المستشار المشرف العام على مكتب وزير العدل الشيخ عبدالعزيز بن محمد المفلح التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بتعيين سموه ولياً لولي العهد.

وأكد المفلح أن صدور الأمر الملكي الكريم باختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء يعكس حرص قيادة المملكة على التمسك بهدي الإسلام الذي بني عليه نظام الحكم في المملكة، والاعتصام بحبل الله وتحكيم الشريعة الإسلامية.

وأضاف المفلح أن الأمير مقرن شخصية قيادية وإدارية متميزة تحفل بالعديد من المنجزات في جميع المناصب المدنية منها والعسكرية والتي تولاها سموه مع خبرات واسعة ودراية كاملة بالمجتمع وحنكة كبيرة بالتعامل مع التحديات والمستجدات كافة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ودعا المستشار المشرف العام على مكتب وزير العدل الله أن يوفق الأمير مقرن في أداء مهامه الجليلة لرفعة وطنه ومواطنيه تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.