سيف بن زايد: قيادتنا العليا حريصة على توفيــــــــــر أفضل معايير الأمن والسلامة للجميع

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن أجهزتنا الوطنية اكتسبت المزيد من التجارب والخبرات العملية لتنظيم المعارض الدولية المتخصصة؛ وفقاً لأفضل المعايير العالمية مستلهمين ذلك من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ومن حرص القيادة العليا على مبدأ توفير أفضل فرص وشروط الأمن والسلامة للجمهور ودرء المخاطر عنهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريحات لسموه أمس خلال افتتاحه المعرض الدولي للأمن ودرء المخاطر ايسنار 2014 في دورته السادسة والذي يقام في المركز الوطني للمعارض بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الامن الوطني، حيث اصطحب سموه أطفال الشهيد طارق الشحي الثلاثة الى حفل الافتتاح وهم محمد وفجر وفاطمة؛ إضافة إلى اشقاء الشهيد واطلع سموه واطفال الشهيد على أحدث آليات السلامة، وجال بصحبتهم في مختلف اروقة المعرض وطلب سموه من الابن محمد الذي أعجبته احدى دوريات الشرطة تجربة شعور القيام بمهام وواجبات العمل الشرطي التي كان يقوم بها الشهيد.

وقال سموه إن المعرض يمثل فرصة ثمينة لكافة حكومات دول المنطقة ومؤسسات القطاع الخاص المهتمة بشؤون الأمن والسلامة للالتقاء وتبادل الخبرات مع الوفود المشاركة والشركات العارضة، بغية الاطلاع على أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الجريمة والتصدي لها ودرء مخاطرها.

مستجدات وتحديات

وأضاف سموه إن الدولة كانت، وبفضل حكمة قيادتها العليا، من أوائل المتنبهين للتحديات الأمنية العالمية والمستجدات في عالمنا المعاصر الذي يشهد قفزات هائلة في هذا المجال، لذا فقد عملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن متسلحين بأحدث أجهزة ومعدات العصر من جهة؛ وبتحقيق التناغم لتعزيز استراتيجية وزارة الداخلية الأمنية من جهة أخرى، موضحاً أن الرؤية التي نسترشد بها من قيادتنا العليا تركز على متابعة الجهود لتطوير كافة أوجه الأداء الأمني، وتعزيز التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع دول العالم لمواكبة أحدث المستجدات وتبادل المعلومات للتصدي بحرفية عالية للجريمة بجميع أشكالها وصورها المختلفة.

الإمارات الأكثر أمناً

وأكد سموه أن دولة الإمارات تعتبر "وبحمد الله" واحدة من أكثر دول العالم أمناً وأماناً، وهذا يتطلب منا جميعاً أفراداً ومؤسسات العمل بعزيمة وإصرار للحفاظ على أمنها واستقرارها؛ وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها دولتنا الفتية في الميادين كافة.

وأعرب سموه عن أمله بأن يحقق معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر آيسنار 2014 أهدافه المنشودة لتعزيز التعاون والتنسيق بين حكومات دول العالم في المجال الشرطي والأمني، بما يحقق تطلعاتها في مواجهة التحديات الأمنية، في عالم تتسارع فيه الخطى؛ ويتطلب المزيد من التعاون المشترك لمواجهة تلك التحديات، متمنياً للضيوف الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات، وتحقيق النفع والفائدة من المعرض والمؤتمر.

حضور قيادي

حضر حفل الافتتاح الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من قادة الشرطة وكبار ضباط وزارة الداخلية.

كما حضر الحفل الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ووفود الدول المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للتحديات الأمنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

يذكر أن المعرض في دورته السادسة يشتمل على أجنحة متخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، وجناح أمن المعلومات وجناح أمن المرافق الحيوية ومعرضين متخصصين مصاحبين، هما معرض مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ - الشرق الأوسط، ومعرض السلامة والصحة المهنية - الشرق الأوسط بحضور ومشاركة مئات العارضين، وكبار الخبراء المتخصصين في الأمن والسلامة والطوارئ من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

جولة تفقدية

وتجول سمو الشيخ سيف يرافقه عدد من المسؤولين وكبار الضباط في الداخلية في أجنحة المعرض حيث استمع الى شروحات عدة قدمها العارضون، فيما وقف سموه على الشركات والأجنحة الوطنية العارضة، واستمع الى عرض تفصيلي لشركة اتصالات وشركة أبوظبي لتكرير النفط (ادنوك) مستطلعاً خطط وتكتيكات الوقاية لدى الشركة حال التعرض لأي تسريبات نفطية. كما اطلع على جهود بنات الوطن المشاركات ببطولة الإمارات الدولية لتحدي رجال الإطفاء من منتسبات مدارس الشرطة.

وأعرب سموه في ختام الجولة عن بالغ إعجابه بما تعرضه الشركات العارضة من أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة في مجال الأمن والسلامة. فضلاً عن الإقبال الكبير من قبل الزائرين.

عرض "ما بعد الصدمة "

وشهد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والحضور العرض الحي للاستجابة للأزمات والطوارئ، "ما بعد الصدمة"، والذي يهدف إلى التعريف بالنهج الذي تتبعه دولة الإمارات في تنسيق وتوحيد الجهود الخاصة بالاستجابة للطوارئ؛ وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية المختلفة للتعامل مع الأزمات الكبيرة.

ويهدف العرض أيضاً إلى تعليم أفراد المجتمع كيفية الاستعداد والاستجابة الصحيحة لأية كارثة طبيعية أو أية حالة من حالات الطوارئ.

وتضمن العرض الحي التمثيلي، والذي استمر لمدة 40 دقيقة تحت عنوان "ما بعد الصدمة" كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث التي تصيب المدن الكبرى؛ ومدى جاهزية وزارة الداخلية وكافة الوحدات والعناصر التابعة لها من شرطة وقوات خاصة وعناصر الدفاع المدني ومركز العمليات والاجراءات الواجب اتباعها لتوفير استجابة سريعة، والسيطرة على الوضع الميداني وحالة الذعر بين السكان وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، واستئناف أعمالهم الروتينية اليومية، وذلك بحضور إعلامي كبير من مختلف الوسائل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأظهر العرض جهود وتنسيق للوحدات الأمنية في وزارة الداخلية وكيفية التعاون والتنسيق بين مركز العمليات والعناصر في الميدان؛ من قوات الشرطة، والدفاع المدني ،والإعلام الأمني، والقوات الخاصة في الاستجابة لحالات الطوارئ والجاهزية لحفظ السلامة العامة أثناء وقوع الأزمات والكوارث إلى جانب السرعة والكفاءة والعمل بروح الفريق لإنقاذ المصابين ونقل الجرحى، وتهدئة النفوس والسيطرة على الحالة لتجنب أكبر قدر من الأضرار.

شكر وامتنان

وألقى اللواء الركن الدكتورعبيد الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2014، كلمة في حفل افتتاح المعرض في دورته السادسة ، توجه فيها بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على توجيهاتهما السديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية، والمتابعة الحثيثة من قبل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمه اللامحدود لإنجاح هذا الحدث الهام.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته للمعرض، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه المتواصل، وحرصه الدائم على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح المعرض بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم.

وقال: تكمن قوة المعرض في احتوائه على العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتنوعة تحت مظلة واحدة، مما يسمح للزائرين فرصة الاطلاع على أحدث ما تعرضه الشركات الوطنية والعالمية في مجال الأمن والسلامة وتقنية المعلومات، ومجالات الأمن والسلامة والدفاع المدني، وفرض القانون والسلامة العامة وحماية البيئة، وأحدث مفاهيم وتكنولوجيا الأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ودرء المخاطر.

وأكد أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نجاحات غير مسبوقة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، يؤكد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها دولتنا، والدور العالمي الرائد الذي تقوم به في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية، نظراً لما تملكه من إمكانيات، وما توفره من تسهيلات للعارضين، وما تحظى به من علاقات متميزة جعلتها دوماً محل تقدير في المحافل الدولية كافة.

وأوضح أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر"آيسنارأبوظبي 2014"، أصبح من أبرز المعارض العالمية في مجال الأمن والسلامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضم تحت مظلته خمسة أجنحة متخصصة، تعرض أحدث ما توصلت إليه الشركات الوطنية المحلية والعالمية، في مجالات الأمن ودرء المخاطر، وأمن المرافق الحيوية، وأمن المعلومات، ومكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ، والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى ثلاثة مؤتمرات علمية دولية.

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى مواكبة التطورات والتحديات العالمية وأفضل التطبيقات والممارسات، وجعل أبوظبي مركزاً لصناعة المعارض العالمية، وبناء شراكات مع شركاء عالميين، واستقطاب صناع القرار والخبراء في مجال الأمن الدولي، والاطلاع على أحدث المعدات والأدوات والتقنيات في مجال الصناعات الأمنية.

طائرات استكشاف مخالفات

وعرضت الإدارة العامة للدفاع المدني مجموعة من الخدمات الذكية التي استحدثتها، ومنها طائرات الاستكشاف من أجل السلامة والتي تتولى تنفيذ 3 مهام رئيسية هي مهمة الكشف عن المخالفات التي تهدد السلامة العامة في مختلف المناطق، وخاصة المناطق الصناعية، وتصويرها ونقلها مباشرة إلى فريق السيطرة الوقائية بإدارة التفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني.

وتتمثل المهمة الثانية للطائرات أثناء وقوع الحرائق الكبيرة حيث تقوم برصد ونقل صورة مباشرة من الجو لساحة عمليات الحادث واتجاهات النيران والدخان إلى غرفة العمليات وإلى قائد فرق المكافحة، لدعمهم بالمعلومات الضرورية.

اما المهمة الثالثة لطائرات الاستكشاف فإنها تقوم من اجل استكمال صورة الأحداث والنشاطات المجتمعية العامة من جوانبها المختلفة، بنقل الصور التليفزيونية والفوتوغرافية إلى المركز الإعلامي بالدفاع المدني، ومنه إلى وسائل الإعلام المختلفة.

أجهزة ذكية بدبي

وعرض الدفاع المدني خلال المعرض، أجهزة الأنظمة الذكية للمباني التجارية والسكنية للمراقبة الآلية وإرسال خدمات الطوارئ، حيث أكد المسؤولون أن تطبيق هذه الأجهزة أدى إلى تخفيض عدد حوادث الحريق في دبي بنسبة 42 %، ويتم الآن تطبيق المشروع في المنازل.

وتربط الأنظمة الذكية للمنازل بين السكان ومركز التحكم والسيطرة الذي يمكن شاغلي المنزل من تنبيه الدفاع المدني، في حال حدوث حريق أو أي حادث متعلق بالسلامة في منازلهم.

"مجموعة أطلس"

كما استعرضت "مجموعة أطلس" عدداً من أبرز الخدمات والتقنيات المتطورة المستخدمة في مجال أنظمة الأقمار الصناعية، والشبكات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحلول الأمنية المتطورة.

كشف الألغام في الطائرات

ومن جهتها عرضت ادارة الاسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة ابوظبي خلال مشاركتها في معرض "أيسنار ابوظبي 2014" جهاز"تلي ماخ" الذي يعتبر الاحدث من نوعه في العالم في مجال التعامل مع المتفجرات في الطائرات والاماكن الضيقة.

ويتميز الجهاز المصنوع في المانيا بقدرة عالية على الثبات والتوازن تجعله قادرا على حمل اي نوع من المتفجرات بشكل ثابت الامر الذي يعطيه ارجحية في التعامل مع المتفجرات الكيميائية او غيرها من المتفجرات الحساسة.

وأوضح سعود سعيد الشحي فني وخبير متفجرات في ادارة الاسلحة والمتفجرات في شرطة ابوظبي أن الجهاز مزود ببطاريتين متطورتين تمكنه من العمل لمدة اربع ساعات متواصلة، وهو زمن ممتاز في مجال التعامل مع المتفجرات، كما زود الجهاز بخمس كاميرات ونظام جي بي اس يساعده على رسم خط العودة بشكل ذاتي.

كما تقدم ادارة الاسلحة والمتفجرات في المعرض نموذجا لبدلة واقية يستخدمها رجال مكافحة المتفجرات خلال عملهم تزن 45 كيلو غراما.

8 إماراتيات في تحدي الإطفائيين

وفي سياق متصل تشارك 8 فتيات اماراتيات ضمن الفريق الاماراتي في تصفيات بطولة العالم لتحدي أفراد الاطفاء التي تشارك فيها 12 دولة حول العالم وبدأت فعالياتها أمس على هامش مؤتمر الامن الدولي ودرء المخاطر.

وتأتي مشاركة الفريق الاماراتي لفتيات الاطفاء في البطولة كسابقة أولى عربيا وخليجيا وذلك نتيجة لجهود استمرت ثلاث سنوات منذ انشاء الفريق.

وانطلقت أمس بطولة الامارات العالمية لتحدي الإطفاء والتي تستمر حتى يوم غد على هامش فعاليات معرض الامن الدولي ايسنار 2014 . وتضم البطولة مجموعة مسابقات في المهام والواجبات التي يؤديها رجال الاطفاء والانقاذ بقوة ولياقة عاليتين أثناء الحوادث وبكامل تجهيزاتهم من ملابس الاطفاء الواقية وجهاز التنفس .

وكما تعد أول بطولة عالمية من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا تجمع أقوى وأسرع رجال الإطفاء ، ويبلغ مجموع جوائزها نحو 150 ألف دولار أميركي . وشملت التصفيات التمهيدية ايضا بالإضافة الى رجال اطفاء من الامارات والسعودية والبحرين والسودان، ورجال اطفاء من شركة تكرير الاماراتية، احد رعاة البطولة، وموانئ ابوظبي ومركز الامارات للاستشعار وشركة انابيب الخليج وشركة بترول الكويت ورجال اطفاء من المملكة المتحدة تسابقوا جميعا لكسر الحاجز المحدد وتضم المسابقة فئة مستحدثة للأولاد من سن 10-16 .

إنترناشيونال جولدن جروب

ووقّعت شركة "إنترناشيونال جولدن جروب"، ممثلة بفاضل سيف الكعبي، الرئيس التنفيذي للشركة، على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض خمس اتفاقيات مع شركات دولية، تناولت توريد تقنيات ومعدات ومستلزمات خاصة بالقوى الأمنية.

المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ينطلق اليوم

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دورته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "إيسنار أبوظبي 2014".

ويشارك في المؤتمر أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية، وأساتذة الجامعات، وطلبة القانون وتقنية المعلومات، والمستشارون القانونيون في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات التقنية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاجتماعية.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي: "تأتي المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر بناءً على توجيهات سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتركيز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة وإقرار الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة؛ تجسيداً لرؤية الامارات 2021، والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 الهادفة لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم .

تطوير الشراكات

وأضاف: إن الشراكة في تنظيم المؤتمر تسهم في تطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الشركاء الرئيسيين المعنيين بمواجهة التحديات المتزايدة لهذا النوع من الجرائم، كما ستسهم في إثراء التواصل والحوار بين رجال التشريع والقانون ورجال الأمن والشرطة والتقنيين من ذوي الاختصاص لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن جانبه قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن أهم ما يميز عصرنا الحالي عن العصور الأخرى، ما نشهده اليوم من تطّور مثير في المجالات التكنولوجية والمعلوماتية، الأمر الذي انعكس على مجمل مناحي الحياة.

حيث لم يعد هنالك شأن يتصل بالحياة الإنسانية إلا وطاله نصيب من هذا التطور التكنولوجي المتسارع الذي أحدث ثورة أدخلت البشرية في عصر جديد، وكما هو الحال في العصور المنصرمة فمع كلّ تطور في الوسائل والأدوات صاحبه تغيير في المفاهيم وأنماط السلوك البشري.

وقد شهد المجتمع الإنساني تطورات تكنولوجية متسارعة شكلت الثروة الحقيقية للأمم والشعوب، وأصبحت هذه المجتمعات جزءاً لايتجزأ من عالم المعرفة والمعلومات التي دخلت في التفاصيل اليومية لحياة الفرد، وإن الجريمة ظاهرة اجتماعية تعكس واقع المجتمع وتتفاعل مع تطوراته، وهذا مايشكل تحدياً أمام المشرع لمواكبة هذا التطور بالتشريعات والقوانين الرادعة والمناسبة.

توصيات سابقة

وأوضح أن المؤتمرات السابقة لجرائم تقنية المعلومات التي عقدت في السنوات الأربع الماضية، أكدت على مجموعة من التوصيات منها زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الملاحظات في مجال الجرائم الإلكترونية، وسن التشريعات الإجرائية لضبط المتعاملين مع الجرائم الإلكترونية؛ وتأهيل كوادر قضائية متخصصة، والتأكيد على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية على ضوء إدراج مادة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن منهجها التدريسي والتعليمي.

طائرة الإعلام الأمني

وجدت طائرة الإعلام الأمني في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2014"، اهتماما بالغاً لدى رواده الذين توافدوا للتعرف على طائرة التصوير عن بعد "اللا سلكية"، التي دخلت الخدمة في العام 2010، لتشكل نقلة نوعية في عمل الإعلام الأمني بنقل الأحداث من الأماكن التي يصعب على المصورين الوصول إليها، بتصوير حوادث المرور والحرائق والفعاليات الكبرى بدقة عالية . وتضع الطائرة القادة في قلب الحدث في بث مباشر عبر نظام يتوافر في دوريات الإعلام الأمني؛ يُبَث إلى غرفة العمليات لمواكبة الأحداث وتطوراتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وتستخدم في التعرف إلى حركة المرور على الطرقات، وهي مزودة بجهاز تحكم وكاميرا وتقنيات عالية الجودة لتصوير الأحداث ليلاً ونهاراً وبدقة عالية.

دبي للسيليكون وساعد

وقعت سلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تعاون مع ساعد للانظمة المرورية على هامش معرض الامن الدولي ودرء المخاطر أمس تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في توظيف احدث الاساليب والابداعات التقنية المبتكرة وانظمة المرور الذكية ونظم الامن والضبط الالي ونشر التوعية والسلامة المرورية باستخدام احدث اساليب التكنولوجيا.

دعوة للجمهور

دعت اللجنة المنظمة الزوار الكرام الراغبين في زيارة المعرض وحضور أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى المبادرة بالتسجيل في الكاونترات المخصصة للجمهور في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مرفقين معهم بطاقة الهوية.