نهيان بن مبارك: الإمارات ترسخ المسؤولية المجتمعية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، تَسعى وبكل قوة، إلى أن تترسخ مبادئ المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات والأفراد، وأنْ تَتأكد مبادئ الإسهام والمشاركة على كافة مستويات المجتمع.

وأشاد في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية المجتمعية الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ أعماله صباح أمس في أبوظبي، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، لهذا الحدث، نظرا لما له من اهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولدور سموها الرائد في رعاية الفعاليات الاجتماعية التي تعود بالخير على دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

العمل المجتمعي

وقال إن عنوان هذا المؤتمر " الشِّراكةُ في القِيَم " يسلط الضوء على أهمية إدماج قِيِم العمل المجتمعي مع قِيم النشاط الاقتصادي والتجاري للشركات، مشيراً إلى أن المؤتمر يركز على دور الشركات ومؤسسات الأعمال في تحقيق الرخاءِ الاقتصاديِّ في المجتمع، ودورها أيضاً في التعاملِ مع القضايا المجتمعية وقضايا البيئة ودورُها في التعاونِ والعملِ المشترك مع الحكومات ومؤسساتِ المجتمع في سبيلِ تحقيقِ الصالحِ العام.

واشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الى دور قيادة الدولة الرشيدة، وتأكيدها المستمر أهمية المسؤولية المجتمعية في حماية البيئة وتنمية المجتمع وكافة المجالات الاخرى التى تعود بالخير على شعب ومجتمع الامارات، واهمية العمل الجاد من اجل تعزيز التكافل والتضامن لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين على ارض الامارات.

العمل المشترك

وأوضح ان نجاح اية شركة أو مؤسسة مرتبط بنجاح دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا دور الشركات والمؤسسات الخاصة لتحريك الوضع الاقتصادي وتنمية مجتمعها وضرورة تغيير مفهوم العمل التجاري للشركات والمؤسسات الخاصة نحو العمل المشترك والشراكة المجتمعية. وقال إن الفرصة متاحة للتأكيد ان الدور الاجتماعي للشركات مرتبط اساسا بمدى اسهامها في المسؤولية المجتمعية وانها شريك اساسي في النماء الاقتصادي، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية هي خيار محسوم النتائج لدى اية شركة باعتبارها معيارا من معايير الحوكمة الرشيدة لهذه الشركات وباعتبارها ايضا جزءا من منظومة اخلاقية متكاملة.

فيما أكد أحمد بالقيزي ممثل الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أهمية هذه المؤتمرات باعتبار أن المسؤولية المجتمعية محرك رئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، وقال ان هذا المؤتمر يشجع الشركات على تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بين اوساط مؤسسات القطاع الخاص سواء على نطاق المجتمع المحلي او على مستوى دول مجلس التعاون.

وقال هزاع الهزاع رئيس مجلس ادارة شركة "خطوات النجاح" المنظمة للمؤتمر ان المسؤولية المجتمعية اصبحت جزءا من اهتمام الشركات والمؤسسات حول العالم لدفع عجلة التطوير والتنمية، اضافة الى تعزيز الانتماء والترابط بين افراد المجتمع.

انتماء

قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الامين العام لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي: "لقد تعاظمت خلال السنوات العشر الاخيرة أهمية المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والاقليمية والعابرة للحدود، باعتبارها عنوانا للشراكة المجتمعية ومطلبا أساسيا من متطلبات الحوكمة، ومعيارا من معايير الانتماء للمجتمع وحماية البيئة وبالتالي المشاركة النشطة في ادارة عجلة التنمية والتقدم على مستوى الحضارة الانسانية".

وأوضح أن المسؤولية المجتمعية أداة الشركات من أجل التكامل بين استراتيجيات الاعمال والقيم الانسانية والثقافة البيئية، وصولا الى التنمية المستدامة التي تضمن الحماية لمكتسبات مجتمعاتنا وتعزز ثوابت قيمنا المشتركة وترسخ أسس السلام والتعاون والتكامل بين افراد المجتمع.