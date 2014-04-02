تخريج الدفعة 14 من أكاديمية شرطة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس اكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة مساء أمس الاول حفل تخريج طلبة الدفعة الرابعة عشرة من ضباط الاكاديمية، وذلك بحضور الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي مدير مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الاكاديمية، واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، والعقيد الدكتور سالم جروان النقبي مدير الاكاديمية، وعدد من قيادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، ورؤساء الدوائر المحلية ، وجمع غفير من الأهالي وأولياء الأمور.

و أعلن العقيد الدكتور سالم جروان النقبي مدير الاكاديمية اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة الهيكل التنظيمي الجديد للاكاديمية بتحويلها من درجة إدارة إلى درجة إدارة عامة مما سيتيح للاكاديمية التوسع في البرامج النوعية والمتضمن العديد من المناصب الإدارية والاكاديمية وبرامج الدراسات العليا المتمثلة في اعتماد برنامج الدراسات العليا المتمثلة في اعتماد برنامج درجة الماجستير في العلوم الشرطية والامنية، وبناء عليه عملت الاكاديمية وبشكل حثيث وبسباق مع الزمن على وضع برنامج الدراسات العليا موضع التنفيذ واوصلنا الوثيقة الرسمية للبرنامج على هيئة الاعتماد الاكاديمي بوزارة التعليم العالي لاعتمادها، متوقعا البدء بهذه البرامج في بداية العام الدراسي القادم.

كفاءات عالية

وتوجه للخريجين بالقول: إنكُم اليومَ تقفونَ على أعتابِ مرحلةٍ جديدةٍ من حياتِكم المهنية وستلتحقونَ بزملائِكم في ميادينِ العمل فاتقوا اللهَ تعالى في أعمالِكم وتصرفاتِكم وأنجزوا مهامَكم بكفاءاتٍ عالية وبكلِّ تميز وليكنْ شعارُكم النزاهةَ والولاءَ والانتماءَ لهذا الوطن العزيز ولقيادته ولشعبه متمنيا لكم التوفيقَ والسداد ولْتكونوا كما أُعدِدتُم أمناءَ على سلامةِ الوطن أوفياءَ مخلصينَ في أداءِ الواجب.

واختتم كلمته بتقديم الشكرِ والعرفانِ إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة على دعمِهِ الدائمِ للأكاديميةِ ولسمو ولي العهد على رعايتِه وتشريفِه حفل التخريج ودعمه المتواصل للارتقاءِ بالأكاديميةِ قُدماً نحوَ التميزِ والإبداع، شاكرا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جهودِهِ وإبداعاتِهِ المتميزةِ في خدمةِ وتطويرِ جهازِ الشرطةِ والأمن .

عرض خاص

و تضمن الاحتفال عرضا قويا قدمه الطلبة الخريجون يظهر فيه التحكم بالسلاح، كما قدم طلبة الدفعة الخريجة عرضا خاصا تنافست فيه مجموعتان أدت خلاله حركات وعروضا عسكرية مبهرة تضاهي أفضل العروض التي تقدمها الفرق العسكرية العالمية.

وفي ختام الاحتفال قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بتكريم المتفوقين من الخريجين، حيث أحرز الطالب ضابط عبدالله عبيد الجروان المركز الأول في المواد الأكاديمية والأول في المجموع العام وسيف الشرف والطالب ضابط حمد عبد الناصر الزري حصل على المركز الثاني في المجموع العام والطالب ضابط عبدالعزيز راشد المغني المركز الثالث في المجموع العام والطالب ضابط خالد عزان بن خادم المركز الأول في القيادة والطالب ضابط مانع محمد بوصابر الأول في القيادة «مكرر» والطالب ضابط راشد سليمان النعيمي الأول في المشاة والطالب ضابط مبارك سيف الدخان الأول في البحث العلمي والمسلك والطالب ضابط علي سالم المال الأول في اللياقة البدنية والطالب ضابط محمد سيف السويدي الأول في الرماية والطالب ضابط محمد جاسم المونس المركز الأول على الطلبة الموفدين من دولة الكويت والطالب ضابط عبدالله بن حيل قائد الاستعراض.

وعقب تكريم الطلبة الضباط المتفوقين جرت مراسم تسليم العلم، حيث قام خريجو الدفعة الرابعة عشرة من الضباط بتسليم علم الأكاديمية إلى الدفعة الخامسة عشرة وأعقب ذلك سلام العلم ثم أدى الخريجون قسم الولاء لله والوطن وتقدم قائد الاستعراض من المنصة الرئيسة للاستئذان بالانصراف.

بعدها قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة راعي الحفل يرافقه العقيد الدكتور سالم جروان النقبي بتوزيع الشهادات على الخريجين.