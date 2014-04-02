سعود القاسمي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع سفيري السعودية والهند

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره الدكتور محمد بن عبد الرحمن بالبشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا جديدا لبلاده لدى الدولة، ورحب سموه بالسفير متمنيا له طيب الاقامة في بلده الثاني الامارات تعزيزا للعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره تي. بي . سيثارام سفير جمهورية الهند الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا جديدا لبلاده لدى الدولة. ورحب سموه بالسفير متمنيا له طيب الإقامة وتعزيز أواصر العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

حضر اللقاءين الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين بالديوان الأميري برأس الخيمة وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري وحمد أرحمه الشامسي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة ومحمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية.