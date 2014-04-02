سلطان القاسمي يعزي إسماعيل البشري في وفاة أبنائه

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة صباح أمس بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية واجب العزاء للدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الجوف، مدير جامعة الشارقة السابق في وفاة ابنائه الخمسة الذين قضوا حتفهم في حادث مروري مروع في المملكة العربية السعودية.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن صادق مواساته لأسرة البشري في المصاب الجلل الذي ألمّ بهم سائلا الله العلي القدير ان يتقبل المنتقلين إلى جواره بقبول حسن ويعظم اجر والديهم وأن يلهمهم الصبر.

رافق سموهما لتقديم واجب العزاء كل من محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وعبد الرحمن بن علي الجروان المستشار بالديوان الأميري ومحمد عبيد الزعابي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة والعميد سالم حارب المنذري المرافق الشخصي لصاحب السمو حاكم الشارقة.