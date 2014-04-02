طارق سباق يطالب «البدوي» بتقديم موعد انتخابات رئاسة حزب الوفد

طالب طارق سباق، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، الذى أعلن ترشحه لرئاسة الحزب الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب باستعمال حقه وفقا للائحة بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسة الوفد فى نهاية شهر إبريل الجاري حتى يتفرغ الوفديون للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الثانى والخاص بإنتخابات رئاسة الجمهورية وحتى لايغيب حزب الوفد عن المشهد السياسى فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ مصر.

وأكد «سباق»، فى تصريحات صحفية، أن الدكتور السيد البدوى، سبق وأن أبدى عدم ممانعته فى تقديم موعد انتخابات رئاسة الوفد واضاف سباق قائلا: كما أن فؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد والمرشح لرئاسته قد صرح ان الانتخابات لو اجريت خلال شهر فإنه سيفوز برئاسة الحزب.

> وتساءل «سباق» : «ما الداعى اذن لاجراء الانتخابات فى نهاية مايو مع انتخابات رئاسة الجمهورية مما سوف يجعل الوفديون ينشغلون بانتخابات الرئاسة ويتركوا انتخابات رئاسة الوفد».