المحامي العام الأمريكي: محاكمة خالد الشيخ محمد لن تُنقل إلى نيويورك

قال المحامي العام الأمريكي، أريك هولدر، إن نجاح محاكمة سليمان أبي غيث صهر أسامة بن لادن والمتحدث باسم تنظيم القاعدة في نيويورك لا تعني نقل محاكمة خالد الشيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر إلى محكمة مدنية في نيويورك.

وأكد «هولدر»، أن الوقت أصبح متأخرا لإعادة النظر في قرار محاكمة محمد أمام محكمة عسكرية، على الرغم من إيمانه بأن محكمة مانهاتن بنيويورك، بالقرب من مكان الهجمات التي خطط لها هو المكان الأنسب.

> وأضاف «هولدر»، في مؤتمر صحفي أن الحكم الذي صدر بالسجن مدى الحياة على صهر بن لادن أثبت بشكل قاطع أن مثل تلك المحاكمات يمكن عقدها بأمان في مدينة مثل نيويورك، كما هو الحال في أي مكان أخر بالولايات المتحدة.

وكان «هولدر»، أعلن عن محاكمة خالد الشيخ محمد أمام محكمة مانهاتن عام 2009 إلا أنه تراجع عن قراره في أبريل 2011 وسط تزايد المعارضة السياسية وضغوط مسئولين عن المدينة بزعم أن المحاكمة ستضر باقتصاد المدينة كما أنها ستتطلب مئات الملايين من الدولارات لتوفير إجراءات الأمن لحماية المحاكمة.