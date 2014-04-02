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إيران: «مرسي» أخطأ لأنه لم يستفد من كل الأطراف المؤثرة.. ونتمنى عودة الديمقراطية

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إيران: «مرسي» أخطأ لأنه لم يستفد من كل الأطراف المؤثرة.. ونتمنى عودة الديمقراطية إيران: «مرسي» أخطأ لأنه لم يستفد من كل الأطراف المؤثرة.. ونتمنى عودة الديمقراطية

حسين أمير عبداللهيان

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، أن “بلاده تعتقد أن القضية السورية لا يمكن حلها بالحل العسكري والأمني”.

وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقده بسفارة بلاده في الكويت اليوم الثلاثاء، أن “الحل الوحيد للقضية السورية يقوم على أساس الحلول السياسية والديمقراطية.. ونحن نعير اهتماماً كبيراً للصوت السوري الحقيقي”.

وأشار إلى أن “طهران قدمت مبادرة إلى المبعوث الأممي والعربي الاخضر الابراهيمي خلال زيارته الاخيرة إلى طهران”.
> وأضاف: “هناك تشاور مستمر بين تركيا وقطر حول هذه القضية وسيكون هناك تشاور مع باقي الدول مثل وسنعلن عن تفاصيلها”، وقال عبد اللهيان “نعتقد أن سورية تجاوزت ظروف الأزمة الأمنية الشديدة، وليست هناك حالة انهيار في سورية والإرهاب في طريقه للزوال والنهاية”.

وعن تدخل “حزب الله”في النزاع السوري أكد أن “حزب الله يدافع عن الاراضي اللبنانية من خلال دخوله في أجزاء من سورية”.

وأضاف: “كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إذا غادرت الجماعات الارهابية سورية ولم تكن هناك تهديدات توجه إلي الأراضي اللبنانية فليس هناك داعي لتواجدنا ومضى قائلا “من جانبنا نعتقد أن الرئيس بشار الأسد رئيس شرعي جاء عن طريق الشعب وحتى حصول الانتخابات القادمة نحن ملتزمون بما يختاره الشعب السوري”.

وحول التطورات في الشأن المصري، قال المسؤول الإيراني “نتمنى عودة للمسار الديمقراطي وإقامة الاستفتاء على الدستور خطوة في هذا المجال”.

وأضاف “الرئيس محمد مرسي أخطأ لأنه لم يستفد من كل الأطراف والتيارات والأحزاب المؤثرة، وأتمنى ألا تتكرر تلك الحادثة مرة أخرى ومصر تعود لجميع المصريين”.

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