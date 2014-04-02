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رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة: حل مشكلة النفط عن طريق حوار ليبي

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رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة: حل مشكلة النفط عن طريق حوار ليبي رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة: حل مشكلة النفط عن طريق حوار ليبي

إبراهيم الجضران

أعلن رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة الليبي، إبراهيم جضران، عن موافقة المكتب على “حل مشكلة النفط عن طريق حوار ليبي ؛ نزولا عند رغبة أعياننا ومشايخنا؛ وقطعا للطريق على التدخلات الخارجية، أجنبية كانت أم عربية”.

كما نفى جضران في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء أن تكون له علاقة مع الساعدي القذافي, قائلا: “لا يشرفني أن تكون لي علاقة مع الساعدي القذافي”.

وكان رئيس لجنة أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر قد أكد في أوقات سابقة أن أزمة النفط ستحل في الأيام القادمة.

وأعلن شيخ قبيلة المغاربة الليبية ” صالح لطيوش ” أول أمس الأثنين، أن بوادر انفراج قريبة جدا لفتح الموانئ النفطية المغلقة منذ فترة بشرق البلاد تلوح في الافق .

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