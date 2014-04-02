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البنك المركزي: لم نتأخر في تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب رغم الظروف

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البنك المركزي: لم نتأخر في تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب رغم الظروف البنك المركزي: لم نتأخر في تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب رغم الظروف

هشام رامز محافظ البنك المركزي

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن لم تتأخر في تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب رغم الظروف التي تمر بها.

وكشف «رامز»، في لقائه مع برنامج “هنا العاصمة” الذي يذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية الليلة أنه في منتصف مارس الماضي تم الإعلان عن تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، وأول أبريل تم تسديد كامل المستحقات المعلقة للأجانب.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن تسديد المستحقات هذه كان له أثر جيد على البورصة، موضحا أن مؤشر البورصة ارتفع بعد 30 يونيو حوالى 70%، وأن انخفاضه 5% في أي توقيت لا يدعو للقلق، ولا يعبر عن مؤامرة في الأمر.

وأضاف أن هناك موارد أخرى تدر دخلا قوميا إلى جانب قناة السويس، مؤكدا أن هناك كثيرين اعتقدوا أن البنك المركزي لن يستطيع سداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
> وكشف ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 17 مليارا و420 مليون دولار، موضحاً أن الدولار موجود في السوق ولكن للأسف توقف الإنتاج هو الأزمة، مضيفا أنه تم سداد 3 مليارات دولار لقطر في ديسمبر الماضي، وسيسدد 2 مليار دولار أخرى في نوفمبر القادم، مؤكدا أن البنك مستعد لسداد هذا دون أي قلق.

وأوضح أن مشكلات الجهاز المصرفي ليس لديه أموال طويلة الأجل، كما أن البنوك لا تستطيع إعطاء تمويل عقاري طويل الأجل والذي لا يقل عن عشرين عاما، مضيفا أنه كان هناك ارتفاع في سعر الفائدة.

وكشف أن البنك المركزي يقوم بتسليف البنوك لمدة عشرين عاما وعلى سعر فائدة بسيط يحقق المكسب المناسب، وبدأت الحزمة الولي بعشرة مليار وبعد انتهائها سيتم التمويل بعشرة مليارات أخرى، مؤكدا أن مبادرة التمويل العقاري فرصة لحل أزمة التمويل بفائدة أقل ومساعدة محدودي الدخل.

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