123.5 مليون ريال أرباح مؤسسة اليمامة الصحفية.. بواقع 762 ريالاً للسهم الواحد

عقدت الجمعية العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية اجتماعها السنوي الخامس والخمسين بقاعة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان بمقر المؤسسة صباح الأثنين الماضي برئاسة معالي الدكتور رضا محمد سعيد عبيد رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية بحضور الأستاذ علي بن محمد القحطاني مدير عام الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام الذي أشاد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع بما أنجزته مؤسسة اليمامة الصحفية في مختلف الأصعدة وريادتها وتميزها في أعمالها مشيراً إلى المكتسبات التي حققتها خلال الأعوام الماضية.

48 صحفياً وصحفية متفرغون شركاء في عضوية المؤسسة وملكية أسهمها

وصادق الاجتماع على الميزانية العمومية المنتهية في 31-12-2013 م، وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013 م.

ووافقت الجمعية العمومية على صرف الأرباح وفق اقتراح مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على استمرار مراقب الحسابات (إرنست ويونغ).

وكان مجلس إدارة المؤسسة قد عقد مؤخراً اجتماعاً لمناقشة الميزانية التي سجلت مؤشرات إيجابية حيث تم تحقيق صافي أرباح بلغت (123.473.474) مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وأربع مئة وثلاثة وسبعين ألفاً وأربع مئة وأربعة وسبعين ريالاً بواقع 762 ريالاً للسهم الواحد وبزيادة قدرها (4.827.871) أربعة ملايين وثمان مئة وسبعة وعشرون ألفاً وثمان مئة وواحد وسبعون ريالاً.

منسوبو المؤسسة يحصلون على ما يمثل 17 مرتباً سنوياً

وقرر المجلس توزيع مبلغ وقدره (111.780.000) مئة وأحد عشر مليوناً وسبع مئة وثمانون ألف ريال تمثل ما نسبته 69% من رأس المال.

وكان العام 2013 م قد شهد العديد من الأعمال والمنجزات في مؤسسة اليمامة الصحفية منها مواصلة أعمال التطوير لأجهزة التحرير والإعلام الإلكتروني والمطابع وفي تقنية المعلومات إضافة إلى تدريب الكوادر الصحفية والفنية والإدارية في داخل المؤسسة وخارجها.

القحطاني: المؤسسة رائدة.. وحققت العديد من الإنجازات في مختلف الأصعدة

الجدير بالذكر أن مؤسسة اليمامة الصحفية تنفرد بين المؤسسات الصحفية بسياسة انتهجتها؛ وهي تمكين الصحفيين المتفرغين من المشاركة في ملكية المؤسسة من خلال إدخالهم في عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة، ومنحهم أسهماً وأحقية في الأرباح والتصويت في الجمعية العمومية حيث يبلغ عدد الصحفيين والصحفيات في الجمعية العمومية 48 عضواً وعضوة.

يذكر أنه جرياً على العادة السنوية قامت مؤسسة اليمامة الصحفية بصرف مرتب شهرين لجميع منسوبي المؤسسة في نهاية السنة المالية 2013م تقديراً لجهودهم خلال العام المالي الماضي ما ساهم في تواصل نجاحات المؤسسة وريادتها بين جميع المؤسسات الصحفية.

زيادة سنوية في رواتب المحررين وموظفي المؤسسة الإداريين والفنيين

كما يحصل منسوبو المؤسسة على مزايا متعددة تشمل حصولهم على ما مجموعه 17 مرتباً في العام الواحد تمثل مرتباتهم الشهرية اضافة إلى بدل السكن ومكافأة نهاية العام المالي إضافة إلى تلقيهم وأسرهم تأميناً صحياً، وكذلك تشمل المزايا زيادة سنوية لجميع المحررين والكوادر الفنية والإدارية.