ولي العهد يتسلم رسالة لخادم الحرمين من الرئيس الطاجيكي

الرياض - واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان. قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين اوصلوف خلال استقبال سموه له في مكتبه بالرياض امس. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وسفير طاجيكستان لدى المملكة عبدالله يلداشيف.