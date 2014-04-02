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هشام رامز: أزمة الطاقة بسبب تدنى الأسعار ويجب إعادة النظر فى الدعم

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هشام رامز: أزمة الطاقة بسبب تدنى الأسعار ويجب إعادة النظر فى الدعم هشام رامز: أزمة الطاقة بسبب تدنى الأسعار ويجب إعادة النظر فى الدعم

قال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، إنه لا بد من إعادة النظر فى دعم الطاقة وتحريك الأسعار بما يساهم فى ترشيد الاستهلاك، مضيفاً أن مشكلة فى الطاقة بسبب سوء الاستعمال بسبب تدنى الأسعار.

وعن الصندوق السياسى الذى ينادى به ليضم كل أصول الدولة، قال إنه موجود فى دول كثيرة كالمكسيك وماليزيا، موضحاً أن الجهاز المصرفى سيدير أصول شركات قطاع الأعمال فى الصندوق السيادى.

وأشار محافظ البنك المركزى خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى" مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن قيمة أرض معرض القاهرة الدولى لا تقل عن 50 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه يمكن نقل المعرض واستغلال أرضه الحالية فى مشروعات استثمارية.

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