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وزيرة التضامن: تشكيل جديد لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية

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وزيرة التضامن: تشكيل جديد لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وزيرة التضامن: تشكيل جديد لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ليضم فى عضويته رئيسى صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وقطاعى الأعمال العام والخاص.

وأضافت الوزيرة، أن المجلس الجديد للهيئة سيضم فى عضويته رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التضامن الاجتماعى، وممثلا لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثلا لبنك الاستثمار القومى يختاره رئيس البنك، وممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز، ورؤساء الاتحاد العام لنقابات عمال ، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وهيئة التأمين الصحى، وثلاثة أعضاء ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس، لافته إلى أن القرار جاء لتفعيل أداء الهيئة بما يخدم أصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

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