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وزارة الخارجية ترحب بقرار بريطانيا التحقيق في نشاط «الإخوان»

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وزارة الخارجية ترحب بقرار بريطانيا التحقيق في نشاط «الإخوان» وزارة الخارجية ترحب بقرار بريطانيا التحقيق في نشاط «الإخوان»

السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

رحب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بقرار البريطانية بإجراء تحقيق حول جماعة «الإخوان»، للنظر في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.

وقال «عبد العاطي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، مقدمة برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة وسيعمل على فتح باب التحقيق مع «الإخوان» عامة، مشيرا إلى أن مذكرة قانونية تتعلق بقرار الحكومة في 25 سبتمبر بإعلان الإخوان «تنظيم إرهابي» أعدها أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، تم تقديمها للدول الأوربية، ما دفع بريطانيا للتحقيق مع «الإخوان».

وأوضح «عبد العاطي»، أن بعض العمليات الإرهابية في الدول الأوربية ثبت تورط «الإخوان» فيها، مؤكدا أن هناك مسئولية على الحكومة والمجتمع المصرى في نقل أي أدلة تثبت علاقة الجماعة في أي عملية إرهابية داخل الوطن، من أجل إرسالها للدول التي ستفتح تحقيق مع «الإخوان».

كانت صحيفة «تايمز» البريطانية ذكرت في وقت سابق، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر بالتحري عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

جاء في تقرير الصحيفة أنه من المقرر تحليل «فلسفة وأنشطة» الجماعة بناء على معلومات استخباراتية داخلية وخارجية.

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