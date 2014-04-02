الشركة القابضة للكهرباء: ندرس استيراد الغاز لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربي

أكد المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، أنه تم التعاون مع وزارة الرى لسد الفجوة المطلوبة من خلال زيادة الطاقة المنتجة بالسد العالى لـ٢٦٠ مليون متر مكعب.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمحطات فى شهر مايو القادم وأن برنامج الصيانات مستمر ، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لسد الاحتياجات اللازمة، موضحا أن مجلس الوزراء منعقد لبحث آليات التمويل.

من جانبه، قال المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى إن هناك عدة بدائل يتم العمل حاليا على تنفيذها لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء خلال فترة الصيف عبر زيادة كميات المازوت التى سيتم ضخها لمحطات الكهرباء وزيادة كميات السولار.

وأضاف، خلال المؤتمر، إن هناك بدائل لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائى، ومنها استيراد الغاز بداية من أغسطس القادم وزيادة كميات المازوت.

وأوضح أن استيراد الغاز كان عن طريق الوحدات العائمة، لافتا إلى أنه تم طرح مناقصتين لاستيراد الغاز، حيث تم اختيار الشركة التى ستقوم بتوريد الوحدة العائمة، مشيرا إلى أنه ليس من السهل توافر الغاز المسال، وبالتالى فإنه لم يكن من السهل الحصول على الكميات المطلوبة بالمناقصة.

كما كشف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إنه تم طرح آليات حلول أزمة الكهرباء بالصيف، حيث سيتم طرح ما يصل إلى ٣٢ ألف طن مازوت يوميا والوقود البديل لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائية، لافتاً إلى أن ترشيد الاستهلاك هو أولى بدائل مواجهة الأزمة.