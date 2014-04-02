سفير مصر بلندن: الدبلوماسية لعبت دورًا في الضغط على بريطانيا للتحقيق مع الإخوان

قال أشرف الخولي، السفير المصرى لدى بريطانيا، إن الدبلوماسية المصرية كان لها دور كبير فى صدور القرار البريطانى بالتحقيق فى نشاط الإخوان، مشيراً إلى أن قرار التحقيق سيؤثر على أنشطة الإخوان فى بريطانيا وأوروبا.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الورواري، ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الثلاثاء، أن قرار التحقيق فى نشاط جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى اتخذ بعد اتصالات بالسفارة المصرية ودراسة الأحداث التى وقعت فى مصر خلال الفترة الماضية.

وتابع “إن السفارة المصرية ستواصل إظهار الحقائق للحكومة البريطانية فيما يخص خطر جماعة الإخوان، مطالباً بتضافر الجهود خاصة من خلال منظمات المجتمع المدنى والأجهزة المعنية لكشف جرائم الإخوان من خلال التواصل ونقل الأدلة التى تثبت قيام هذا التنظيم بعمليات إرهابية، الأمر الذى من شأنه أن يدعم هذه التحقيقات.