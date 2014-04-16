عاجل منذ دقائق حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يصدر قرار بفتح مقراته للسيسي

كتب اكرم هلال

في بيان هام اعلن منذ دقائق حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي فتح مقراته قائلا عبر لسان:- جمال عويس أمين محافظة أسيوط

بعد قرار الأمانة العامة للحزب بدعم السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. قرر حزب التجمع فتح جميع مقراته علي مستوي المحافظات لاستقبال الأشخاص الراغبين في تحرير توكيلات تأييد للمرشح عبد الفتاح السيسي.

وبناء علي ذلك تقرر فتح جميع مقرات الحزب علي مستوي محافظة أسيوط لتلقي توكيلات التأييد

وسيكون السادة الزملاء أعضاء الحزب متواجدين داخل المقرات لجمع التوكيلات وارسالها الي المقر المركزي بالقاهرة .



شبكةعيونالإخبارية

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