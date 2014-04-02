سيميوني: أتعلم من مواجهات برشلونة

برشلونة، (إفي): أعرب مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم عن رضاه بخصوص التعادل خارج ملعبه بهدف لمثله أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال سيميوني عقب المباراة: "النتيجة جيدة، لكن فرص كلا الفريقين للتأهل لاتزال قائمة".

وأبرز "بذلنا مجهودا كبيرا أمام فريق يلعب بشكل مختلف عنا، كل فريق أدى ما عليه".

وأضاف "الفرص تبقى متساوية لكلا الفريقين لبلوغ نصف النهائي، سنقارعهم من جديد في مباراة ستكون مثيرة أيضا".

وعن المنافس قال: "استمر برشلونة في طريقة لعبه واستحواذه على الكرة واللعب بين الخطوط، أحب مواجهة برشلونة لأنني أتعلم منها وأتطور".

وأشار "أخرج سعيدا بالنتيجة وبالمجهود الذي قدمنا ولكن الحظوظ تبقى متساوية".

وعن إصابة دييجو كوستا "رأيتم أنها ليست خدعة، كان يعاني من مشكلة عضلية، سنرى ماذا ستكشفه الفحوصات لمعرفة فترة ابتعاده عن الملاعب".

وحول البرازيلي دييجو ريباس الذي نزل بديلا لكوستا وسجل هدف الأتلتي "قدم مباراة متكاملة وأنا سعيد بأدائه. كنت بحاجة إليه والفريق ايضا".

وسيتواجه الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم في التاسع من الشهر الجاري في لقاء الاياب بملعب فيسنتي كالديرون، علما بأن جميع مواجهاتهما الأربعة انتهت بالتعادل.