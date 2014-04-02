دييجو: أهدي هدفي في برشلونة لأتليتكو

برشلونة، (إفي): قال البرازيلي دييجو ريباس لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني عقب المباراة التي جمعت الـ"روخيبلانكوس" بمواطنه برشلونة بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 ، إنه يهدي الهدف "الرائع" الذي سجله إلى الفريق.

وقال ريباس في تصريحات للتليفزيون الإسباني عقب المباراة "كان هدفا رائعا وهاما، أنا سعيد للغاية، المباريات الأخيرة لم تكن سهلة بالنسبة لي".

وأضاف اللاعب "كنت سعيدا بالانتصارات التي يحققها الفريق ولكن اللعب وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق أيضا أمر هام، وأنا هنا للقيام بهذا الأمر".

وأردف ريباس "الأهداف تمنحك الثقة، الشعور بالثقة أمر مهم الآن وفي المستقبل"، مشيرا إلى أن فريقه يتوجب عليه اللعب بنفس الطريقة في مباراة العودة بملعبه فيسينتي كالديرون.

وبخصوص زميله في الفريق دييجو كوستا الذي تعرض لاصابة ونزل ريباس لتعويضه قال: "حزين للغاية، المباراة هامة وكانت لديه رغبة في اللعب، إنه لاعب هام للغاية ونحتاجه بشدة