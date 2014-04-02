تاتا: فخور بطريقة لعب برشلونة أمام أتليتكو

برشلونة، (إفي): امتدح مدرب برشلونة، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، اليوم أداء فريقه أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب كامب نو.

وقال مارتينو عقب المباراة "نحن سعداء بهذا الفريق ونأسف لإصابة بيكيه، لكن بارترا لعب بشكل رائع في مباراة معقدة للغاية".

وأضاف "رأيت المعدن الحقيقي للفريق بعد هدف دييجو: العمق واللعب على الأطراف والتسديد من مسافات متوسطة".

وقال "انا فخور للغاية بطريقة لعب برشلونة، من خلال هذا الطريق سنحقق العديد من النجاحات".

وسيتواجه الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم في التاسع من الشهر الجاري في لقاء الاياب بملعب فيسنتي كالديرون، علما بأن جميع مواجهاتهما الأربعة انتهت بالتعادل