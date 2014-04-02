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رئيس نادى قنا الرياضي يتقدم باستقالته احتجاجا على أحداث الشغب

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رئيس نادى قنا الرياضي يتقدم باستقالته احتجاجا على أحداث الشغب رئيس نادى قنا الرياضي يتقدم باستقالته احتجاجا على أحداث الشغب

تقدم عبد الرافع عبد الرحمن، رئيس نادى قنا الرياضى، باستقالته من منصبه بعد أحداث الشغب التى شهدها النادى عقب مباراة كرة القدم مع نادى المراغه فى الدورى الممتاز ب.

وأكد رئيس النادى أن الأحداث كان يمكن أن تتحول إلى كارثه رياضية إلا أن أعضاء مجلس الإدارة و قوات الشرطه تمكنت من السيطره على الموقف، مشيرا ان السبب فى ذلك يعود إلى رفض الجهة الإداريه منذ 6 سنوات إنشاء سور حول النادى حتى يتم التحكم فى عملية دخول وخروج الجماهير للنادى و الملعب.

وأضاف أنه نتيجة لعدم وجود السور تقوم جماهير مشاغبه لا تنتمى للنادى بالدخول للمباريات و افتعال أعمال عنف.

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