ضبط 69 مطلوبًا من المحكوم عليهم و131 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

ضُبط 69 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، علاوة على ضبط وتحرير 131 مخالفة مرورية، جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين 30 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و33 محكوما عليهما فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و2 محكوم عليهما فى قضايا جنح الغرامات الجزئية، و4 محكومين عليهم بالمخالفة.

ومن جهة أخرى.. تم ضبط وتحرير 131 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.