الإسماعيلي يوثق تعاقده مع المدافع الغاني ومهاجم ليجاوارسو

وثق الإسماعيلي تعاقده مع باشيرو عبدول المدافع الغاني والمهاجم محمد عصام لاعب ليجاوارسو السابق.

وكان الإسماعيلي قد قام منذ أيام بتوثيق تعاقد المهاجم الإيفواري كوفي ميشاك والصاعد محمد فتحي لاعب خط الوسط.

وكان اتحاد كرة القدم قد رفض توثيق تعاقد اللاعبين إلا بعد أن تم دفع المستحقات المالية للاعب الفريق السابق فتحي عبد المنعم والبالغة 88 ألف جنيه بعد خصم الضرائب.

وكان الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو قد طلب من الإدارة بضرورة العمل على قيد اللاعبين حتى يتم مواجهة نقص صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات.

وسوف يكون اللاعبين الأربعة جاهزين أمام الجهاز الفني للفريق للدفع بهم فى لقاء اتحاد الشرطة يوم السبت المقبل.