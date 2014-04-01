إنيستا: أتلتيكو قوي للغاية

برشلونة (إسبانيا)، (إفي): أكد لاعب وسط برشلونة، أندريس إنيستا، أن حظوظ فريقه لاتزال قائمة رغم التعادل بهدف لمثله على ملعبه كامب نو أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال إنيستا عقب المباراة التي تألق فيها وكاد يسجل أهدافا لولا تألق حارس الكولتشونيروس، البلجيكي تيبو كورتوا: "المباراة كانت صعبة للغاية، وشهدت أحداثا وفرصا متلاحقة منذ بدايتها، تستحق أن تكون مباراة ربع نهائي. أتلتيكو فريق قوي للغاية والأمل لازال قائما".

وأضاف "لا أعلم كم تبلغ فرصنا للتأهل ولكني أتوقع مباراة مشابهة في الإياب. هذا أجمل ما في البطولة، المنافسة ومواجهة مثل تلك التحديات".

وعن كون فريقه أفضل في الشوط الثاني، قال "ساهم هدفنا في أن يرتفع أدائنا، من الصعب للغاية إيجاد مساحات في دفاعات أتلتيكو، لأنهم يقومون بالأشياء بشكل رائع ويغلقون المساحات جيدا".

وسيلتقي الفريقان مجددا في التاسع من هذا الشهر بملعب فيسنتي كالديرون في خامس مواجهة بينهما هذا الموسم، حيث انتهت المباريات الأربع بينهما بالتعادل