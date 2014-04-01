مدافع برشلونة: أتليتكو عظيم

برشلونة، (إفي): اعتبر مدافع برشلونة الإسباني الصاعد مارك بارترا أن أتلتيكو الذي تعادل اليوم مع البرسا بهدف لمثله في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو أظهر أنه "فريق عظيم".

وقال بارترا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة بخصوص مشاركته في اللقاء عقب إصابة جيرارد بيكيه: "دخول الملعب لتعويض اصابة زميل أمر مؤسف، خاصة حينما يكون في أهمية بيكيه".

وصرح اللاعب "علينا أن نسعد بالمستوى الذي قدمناه اليوم.. خلال الشوط الثاني انخفض مستوى أتلتيكو وهذا ما يحدث في مثل هذه المباريات".

وتابع بارترا "لاحت لنا الكثير من الفرص لتسجيل الهدف الثاني ولكن التوفيق لم يقف إلى جانبنا، على أي حال علينا التحلي بالتفاؤل".

وأردف اللاعب "أتلتيكو أظهر أنه فريق عظيم، (دييجو) سيميوني يجعل لاعبيه يقدمون أفضل ما لديهم، مما يصعب الفوز كثيرا، علينا أن نخوض مباراة العودة في فيسنتي كالديرون بنية الفوز".