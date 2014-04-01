أجويرو يخشى الغياب عن المونديال

لندن، (إفي): قال الأرجنتيني سرخيو أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يرغب في استمرار رحلة تعافيه من الإصابة بحذر.

وكانت إصابة أجويرو تجددت في 12 من الشهر الماضي أثناء مواجهة برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا، بعد شهر ونصف من الغياب جراء اصابة عضلية.

وتأتي تصريحات أجويرو اليوم على الرغم مما قاله مدرب مان سيتي، التشيلي مانويل بيليجريني بأن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة السبت في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامتون.

وقال أجويرو في تصريحات لقناة (دايركت تي في) الأرجنتينية: "أحاول في مرحلة التعافي الحالي أن أعود للعب بأفضل صورة ممكنة، ولكن التسرع مرفوض".

وتابع "التسرع قد يعني الغياب عما تبقى من الموسم وربما المونديال" الذي ينطلق الصيف المقبل في البرازيل.

ويعتبر أجويرو من أهم عناصر المنتخب الأرجنتيني بجانب كونه هداف مان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ26 هدفا على الرغم من اصاباته